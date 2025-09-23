Una medaglia per Don Benzi, prete di strada

Ho sentito dire che Bologna a breve terrà una celebrazione di don Oreste Benzi che in tanti consideriamo un grande religioso per la sua devozione, ma anche per la sua opera sociale nei confronti dei più deboli. Ha fatto veramente tanto e credo sia necessario un grande ricordo che deve essere mantenuto nel tempo. Don Oreste merita una medaglia, cerchiamo di confezionarla tenendo viva la memoria della sua opera.

Massimo Fabbri

La lettera di Beppe Boni

Don Oreste Benzi era originario di Rimini e possedeva la grinta romagnola, la capacità di non mollare mai e di saper sempre raggiungere l’obiettivo. A Bologna e nel territorio circostante tutt’ora il suo nome è molto conosciuto, la comunità da lui fondata, la Papa Giovanni XXIII, è ampiamente radicata con numerose sedi. I membri della Comunità portano avanti l’opera e gli insegnamenti di Don Oreste nell’accoglienza e nell’aiuto al prossimo, ad esempio con le vittime di dipendenze.

È in questo scenario che il 27 e 28 settembre torna nelle piazze di tutta Italia, e anche a Bologna e in provincia, l’iniziativa solidale ‘Un Pasto al Giorno’, promossa dalla Comunità Papa Giovanni XXIII. Le piazze italiane quindi si trasformeranno in luoghi di ritrovo non solo per far festa ma anche per riflettere con dibattiti e incontri pubblici.

L’evento si concretizza attraverso un gesto popolare che permette alla Comunità di garantire sette milioni e mezzo di pasti ogni anno e in ogni angolo del mondo: dalle mense in Italia ai centri in Kenya, Sud America alle missioni nei Paesi in guerra. La Papa Giovanni XXIII in Emilia Romagna conta oltre 130 realtà tra Case Famiglia, Case di accoglienza e Centri di aggregazione, per un totale di circa mille persone accolte. Un gesto di sostegno farà felice lassù Don Oreste Benzi, il ‘parroco dalla tonaca lisa’.

mail: beppe.boni@ilrestodelcarlino.it