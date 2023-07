Una panchina per Angela sotto la pensilina

Bologna, 11 luglio 2023 – Finalmente alcuni mesi fa Tper ha installato una pensilina alla fermata Esselunga di Casalecchio di Reno in provincia di Bologna. Bene. Mi chiedo però perchè non è stata installata una panca per potersi sedere e riposare. La zona è servita solo da un'unica linea di bus che ha poca frequenza di passaggi e i mezzi sono talvolta in ritardo. Io sono anziana e invalida, riesco a stare al coperto sotto la pensilina ma ovvioamentein piedi. In più tante volte ho la borsa della spesa e il bastone. Come tante altre persone.

Angela F.

Risponde Beppe Boni

Troppe volte siamo distratti o superficiali e non ci accorgiamo che situazioni per tutti noi considerate normali e senza ostacoli sono invece difficili da superare per le categorie più fragili. L 'esempio di una pensilina alla fermata del bus priva di una panca è perfetto. Chiunque di noi pensa che basta stare al coperto, per il sole d'estate la pioggia d'inverno, e dieci minuti di attesa in piedi non sono un problema. Chissenefrega. E dimentichiamo che non tutti siamo uguali. Un anziano invalido, o semplicemente stanco per gli anni della vita, invece ha necessità di sedersi.

Anche la mancanza di una panchina alla fermata del bus è da considerarsi una barriera architettonica.... seppur fantasma. Ormai tutte le città si adeguano a rendere fruibile la mobilità ai disabili. Bene, allora bisogna farlo anche per i fragili. Può essere considerata fragile anche una mamma con bambino piccolo in braccio, una signora incinta o un anziano in età avanzata semplicemente accaldato. E con le temperature di questo periodo è una situazione frequente che si può verificare anche all'esterno di un negozio, sotto i portici, dinanzi a certi uffici pubblici dove dal Covid (che è superato) in poi c'è l'abitudine diffusa di far attendere le persone in piedi all'esterno dei locali. Dove ovviamente non c'è traccia di alcun sgabello o panchina. Quindi auspichiamo che presto la signora Angela trovi una panca su cui sedersi sotto la pensilina del bus di Casalecchio. E che ciò avvenga anche in tutti i luoghi in cui è necessario.

