Una sfida (sempre più) bipolare: Emilia-Romagna e Marche, ribaltoni difficili nei fortini

Il centrosinistra e i tre fortini (Reggio Emilia, Modena e Pesaro) da difendere; il centrodestra a caccia delle prime storiche riconferme (Ferrara, Forlì e Urbino). All’apparenza ‘bloccate’ invece le sfide di Cesena (con Enzo Lattuca, quota Pd, verso il bis) e Ascoli (con Marco Fioravanti del centrodestra che deve superare anche l’amarezza per la retrocessione in C della squadra di calcio). Il ‘bignami’ – giuriamo, il riferimento è puramente casuale – schematizza le sfide per le città che animeranno la tornata amministrativa in Emilia-Romagna e Marche e, ora che le liste sono depositate, si è definito un quadro super bipolare. Il dualismo sovranisti-Pd, acuito in entrambe le aree dal voto politico che si somma per le Europee l’8-9 giugno, darà un indirizzo forte verso le Regionali di fine anno in Emilia e del 2025 nelle Marche. Facciamo il punto.

LE MARCHE

Fra i capoluoghi di Provincia, Pesaro è l’ultima marchigiana di centrosinistra. E per Matteo Ricci, sindaco uscente e candidato alle Europee in una circoscrizione difficile, il doppio esito (bottino personale e dote di Andrea Biancani) potrebbe dare una spinta propulsiva proprio alla sfida per le Regionali contro il governatore uscente Francesco Acquaroli. O, viceversa, potrebbe rappresentare uno stop drammatico.

L’EMILIA

Reggio Emilia, che già ha vissuto il ballottaggio, resta una piazza complicata fra i ‘fortini’ e il centrodestra ci spera. I sondaggi danno davanti il medico Massari, ma non esistono rendite di posizione. Il centrosinistra di Modena, dopo una partenza choc ma ora stabilizzatosi con l’ex assessore regionale Massimo Mezzetti, ha più possibilità di vincere al primo turno, mentre a Ferrara l’avvocato Fabio Anselmo è in rimonta su Alan Fabbri, che resta però ampiamente il favorito.

LA ROMAGNA

Giorgio Zattini cerca il bis, ma Graziano Rinaldini non ha armi spuntate. Ed è vicino al mondo cooperativo, che vuole tornare a essere protagonista (pensiamo anche alla sfida di Lugo, con Elena Zannoni da Federcoop Romagna). Cesena? Per Lattuca il rinnovo non pare in bilico.

IL POST BONACCINI

La candidatura alle Europee del presidente della Regione apre uno scenario interessante: chi dopo di lui? I favoriti restano il sindaco di Ravenna Michele De Pascale e l’assessore regionale Vincenzo Colla, ma occhio al peso politico del sindaco di Bologna Matteo Lepore e all’area di Elly Schlein. Elisabetta Gualmini, europarlamentare e già vice nel Bonaccini-1, si gioca molto con il risultato delle Europee. Rimane più distante uno scenario che porta a un ‘briscolone’ esterno o a un nome come quello di Isabella Conti, sindaca di San Lazzaro di Savena ‘ispiratrice’ della svolta sugli asili.

LA PRIMA VOLTA

L’Emilia-Romagna potrebbe trovare, per la prima volta, un europarlamentare di estrema destra fra gli eletti. Fratelli d’Italia è in crescita nettissima e supererà la Lega: Stefano Cavedagna è il principale indiziato. Complice la presenza veneta, sarà battaglia durissima per un eventuale posto fra Guglielmo Garagnani, che viene dal mondo agricolo e imprenditoriale, e Piergiacomo Sibiano, di matrice cattolica.

GLI EQUILIBRI

Per il terzo giro consecutivo, il centrodestra potrebbe portare a casa la maggioranza assoluta in Emilia-Romagna. Non è però mai riuscito, negli anni, a tradurre il ‘tesoretto’ in consenso, spesso per la scelta di candidati divisivi. Sarà la volta buona? Per ora resta in campo il nome di Elena Ugolini, bolognese, preside ed ex sottosegretaria. Moderata e trasversale.