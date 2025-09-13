Una stella in ricordo di Dino Sarti

Mi sono deciso a scrivere questa nota, coinvolgendovi nella mia passeggiata in centro. Camminando tra via Orefici e Caprarie mi sono perso tra le stelle che, brillando sui marciapiedi, ricordano artisti legati alla musica ed al jazz. Speravo di vedere il nome di un autore appassionato che tanto ha dato alla nostra città: Dino Sarti, ma con rammarico non l’ho trovato. Non ci potrebbe essere una stellina essere anche per lui?

Alessandro Dall’Olio

Risponde Beppe Boni

La Strada del jazz è un’iniziativa ideata nel 2011 da Paolo Alberti e Gilberto Mora e realizzata in collaborazione con il Comune di Bologna. Sull’asfalto sono collocate stelle in marmo colorato dedicate ai principali musicisti jazz che si sono esibiti negli anni a Bologna. Le stelle si trovano in via Caprarie e via Orefici. Proprio via Caprarie è stata per molto tempo un luogo di incontro del jazz internazionale a Bologna, per via della presenza al civico 3 del Disclub di Alberto Alberti.

Dino Sarti non è stato un cantautore jazz: con i suoi brani cantati con ironia metà in dialetto bolognese e metà in italiano ha rappresentato un genere singolare. Bologna non lo ha dimenticato, semplicemente la Strada del jazz è dedicata ad un genere musicale preciso. Dino Sarti (Bologna, 20 novembre 1936 – Bentivoglio (BO), 11 febbraio 2007) è stato un grande appassionato di jazz ma la sua carriera l’ha svolta come chansonnier e showman, artista di night-club e di cabaret, autore, attore e scrittore. Ha cantato Bologna con grande cuore ed è uno dei suoi figli migliori. La sua città non lo ha dimenticato.

È attiva un’associazione intitolata proprio a Dino Sarti che contribuisce a mantenerne vivo il ricordo sviluppando più in generale la tradizione del dialetto bolognese attraverso iniziative culturali, artistiche e sociali. Bologna gli ha intitolato un giardino. Ottimo posto per un concerto. Eppure merita una stella.

