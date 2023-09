Una vallata che frana

Ricordate Modigliana, Tredozio, i paesi delle frane quattro mesi fa, frane causate dall'alluvione? Gli esperti ci dissero che in tutto il territorio della Romagna e del Bolognese le montagne avevano cambiato fisionomia e che migliaia erano state le interruzioni, chiamiamole così, delle strade. Ovviamente un problema simile non si può risolvere in quattro mesi.

Adesso sulle montagne già frenate si è abbattuto pure il terremoto e non ci voleva proprio. Metà degli abitanti di Tredozio è senza casa, vanno fatti tutti i controlli prima di poter rientrare, in molti casi sono crollati muri e controsoffitti e la notte fra lunedì e martedì (dopo l'alba di paura di ieri) molti cittadini l'hanno vissuta nel centro di emergenza, al palasport, oppure lontano dal loro paese, a casa di amici. 'Cinque secondi in più e saremmo tutti morti' ha raccontato l'ex sindaco Marchi al nostro Maurizio Burnacci.

Non ci sono immagini drammatiche o scene apocalittiche, per fortuna e lontano dalla Romagna qualcuno magari tende a minimizzare. Ma la situazione, con tutto il pregresso dell'alluvione, è invece davvero pesante. Tanto.