Una Virtus da sold out

La Virtus. Già, la squadra campione d’Italia. È di questi giorni uno studio di StageUp che ha effettuato una serie di valutazioni sull’impatto che bianconeri e Bologna Fc hanno sul tessuto economico della città. La capacità, anche attraverso il turismo – il Bologna reduce dalla Champions farà l’Europa League, la Virtus dal 2022 è in Eurolega – di attirare interesse, generare guadagni.

Che la Virtus possa in qualche modo valorizzare quello che tocca, in fondo, lo scopriamo anche in questi giorni. La Virtus è salita in quota, ad Asolo, dove ha sostenuto una prima amichevole con Verona. Palasport con capienza limitata, è vero. Ma è anche basket d’estate. Con nessun valore. Eppure palazzetto di Asolo esaurito. Qualche giorno prima, alla palestra Porelli, per il primo allenamento e l’abbraccio ai campioni d’Italia si sono presentati in mille. Accesso all’impianto gratuito, certo. Ma molti, forse, avrebbero pagato per essere lì. E l’entusiasmo è qualcosa che non si compra, ma che genera comunque sorrisi, buonumore. E la serenità d’animo, crediamo, non ha prezzo.

Adesso il torneo di Lucca. È un torneo giunto all’edizione numero dieci. Però c’è la Virtus (e nel quadrangolare anche il Partizan) e i biglietti per le due giornate sono tutti esauriti. Il PalaTagliate contiene solo 1500 posti. Ma nelle edizioni precedenti non c’era mai stato un sold out. La squadra è campione d’Italia. Quella nuova è stata costruita con criteri di un gruppo d’assalto. E ha tutto per divertire. Insomma, per generare altri ritorni economici. E in attesa che il club definisca lo sponsor di Eurolega – in Italia c’è Olidata, nel Vecchio Continente si cerca un accordo triennale – c’è materiale per guardare al futuro con fiducia e ottimismo.