Una Virtus solo rimandata

Virtus bocciata? No, per tre motivi. Il Barcellona è un club solido che non a caso è al top in Europa; la Virtus è una debuttante a questi livelli. E senza le energie di Ojeleye e Cordinier (infortunati) e le magie di Teodosic (al rientro, ma sulle gambe dopo l’attacco influenzale) sarebbe stato difficile comunque. Rimandata, però, sì. Perché la Virtus, pur con le attenuanti riconosciute, s’è fermata troppo presto. Di più: si è piantata. Passi che il tiro non entrasse, può capitare. Ma una squadra come la Virtus, che deve avere ambizioni di un certo tipo, non può accettare il ruolo di sparring-partner con il Barcellona.

E allora? E’ una stagione senza un attimo di sosta: che può essere una condanna, se non si hanno solidi valori e una precisa identità. Ma può essere un assist per dimostrare che quello con i catalani è stato solo un incidente di percorso e non l’indizio di una resa prolungata. Tra campionato e Coppa (Italia, in questo caso) la Virtus deve mostrare un volto diverso. Quello dell’ultimo quarto con il Barcellona. Certo, la partita era chiusa, ma l’andazzo sembrava quello di imbarcare un passivo più pesante di quello patito con l’Olympiacos al Pireo. Lì la Virtus non c’è stata. E si è ribellata. Ma la ribellione deve continuare. Domani, contro la stanchezza e contro un rivale – Reggio Emilia – che, seppur in fondo alla classifica, può nascondere mille trappole. Soprattutto se non si resta concentrati e decisi per 40 minuti (ricordate Brindisi?).

Ribellarsi poi alla bestia nera: giovedì c’è il confronto di Coppa Italia con la Reyer che, in un recente passato, non ha portato bene alla V nera.

La Coppa Italia è l’unico trofeo sfuggito alla proprietà di Massimo Zanetti (c’è anche l’Eurolega, d’accordo, ma lì i tempi devono essere più lunghi). Ecco, la Coppa Italia. L’occasione per il riscatto e per dimostrare che la Virtus, un volto battagliero, ce l’ha davvero. Provare per credere.