La Uno Bianca, le stragi e l'omertà

Un silenzio che dura tanti, troppi anni. Un silenzio che, però, qualcuno ha finalmente deciso di rompere. "Quel muro di omertà che per anni ha accompagnato la Uno Bianca sta cedendo". Ludovico Mitilini è il fratello di Mauro, uno dei tre giovani carabinieri barbaramente trucidati dai fratelli Savi la sera del 4 gennaio del 1991, al Pilastro di Bologna. Mitilini, che fa parte dell’Associazione dei familiari delle vittime della Uno Bianca, ha "il cuore pieno di speranza" perché nella nuova inchiesta aperta dalla Procura per cercare i complici mai trovati dei Savi i primi testimoni avrebbero cominciato a parlare. Rivelando agli inquirenti importanti elementi di novità. Si tratta di un fatto di grande rilievo che potrebbe portare a riscrivere, almeno in parte, la storia della banda dei tre fratelli killer che, a capo di una banda in gran parte composta da poliziotti, seminarono terrore e morte fra gli anni ’80 e ’90. Per gli eccidi più efferati, come le stragi del Pilastro, di Castel Maggiore e di via Volturno, i processi sono arrivati a condanne definitive, ma sono rimasti diversi punti oscuri. Il ’quarto uomo’ del Pilastro mai individuato, i fogli di servizio spariti, gli identikit e le testimonianze che non tornano. Insomma, il sospetto (anzi, la certezza) che qualche complice dei Savi sia sfuggito alla cattura è sempre rimasto ad aleggiare su questa terribile storia. Non solo. C’è anche il livello superiore, un aspetto su cui però ci sono (almeno finora) molte ipotesi e poche certezze. Ora, a distanza di tanti anni, gli inquirenti stanno facendo nuovi esami del Dna sui reperti e sentendo testimoni vecchi e nuovi per tentare di illuminare le zone rimaste in ombra. La speranza di tutti è che le nuove (presunte) rivelazioni possano portare a risultati concreti. Bologna merita la verità. Tutta la verità.