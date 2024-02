Vent’anni senza Marco Pantani

Bologna, 6 febbraio 2024 – Fra otto giorni, vent'anni fa, ci lasciava Pantani. Marco, Marco, che ricordi. Marco era il simbolo dello sport che stravince, sì, ma che prima soffre; lo sentivi uno di noi, abbracciava il popolo. Come Tomba e più di Tomba, come e più di quando vinciamo i mondiali di calcio, come e più di Sinner oggi. Unì l'Italia a fine anni Novanta, arrampicandosi come uno stambecco sulle montagne sue amiche, complici, innamorate.

Eravamo tutti innamorati di Marco Pantani, non solo le montagne. Eppure lui, accidenti, ci ha lasciati proprio il giorno della festa degli innamorati, San Valentino, 2004, solo in una cameraccia d'hotel. Bruciato dalla droga, ma morto in realtà per la seconda volta, perché la prima volta Pantani morì a Madonna di Campiglio, 1999, all'apice della popolarità. Stop al Giro che stava stravincendo, il doping, l'onta.

Disse ad Agostini, il suo manager che in quel momento tornò Andrea, il compagno di banco dalle elementari, l'amico delle prime pedalate, il fratello delle prime zingarate a Cesenatico: “Stavolta non mi rialzo più”. E Agostini ci raccontò: “Tremai, perché intuivo che sarebbe andata così. Quella storia l'ha trascinato nel baratro, non l'ha mai metabolizzata”. Pantani continuò ufficialmente a vivere, ma in realtà cominciò lì a morire. “Una volta – racconta sempre Agostini – abbiamo anche fatto a botte. Volevo scuoterlo, non ce l'ho fatta”.

I libri di quando non ci saremo più racconteranno che quella di Marco Pantani detto il Pirata, fu una storia magica, perché Pantani è una leggenda. Mezza Italia pedalava in bandana. Ma fu anche una storia maledetta: l'agonia, la disperazione, la tragedia. Che però a Madonna di Campiglio, quando cominciò a morire cinque anni prima del decesso vero, Marco Pantani sia stato in qualche modo fregato, lo sappiamo un po' tutti, non solo chi gli ha voluto bene. Magari la camorra, che voleva scommettere e vincere tanto contro di lui al Giro d'Italia: lo ha messo nero su bianco anche un procuratore della Repubblica, ma non è riuscito a provarlo.

Mentre entriamo nel tempietto del cimitero di Cesenatico, dove Marco riposa speriamo in pace da quel maledetto 14 febbraio 2004, ci rendiamo conto di come la sua immagine sia ancora impressa nei cuori di tutti, forse anche dei ragazzini che magari non l'hanno mai visto correre, perché ancora non c'erano, ma ne hanno tanto sentito parlare. Chi era Pantani? Un campione, magari un campione anche un po' maledetto, sì, ma un campione.

Siamo passati a salutare Marco una settimana fa, ancora lontani dal ventesimo anniversario della sua morte, Eppure, nel libro dei ricordi, ci sono centinaia di messaggi a lui dedicati negli ultimi tre mesi. Gente che arriva anche dall'estero. Alberto scrive: “Ciao Marco, ovunque tu sia grazie di quello che ci hai dato e perdonaci per come ti abbiamo trattato”.