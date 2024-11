Verde pubblico, una risorsa da difendere

Passando sui viali di circonvallazione di Bologna, nei filari di alberi al centro, si notano zone più o meno estese nelle quali mancano le piante mentre quelle presenti hanno rami che sporgono sulla strada. Queste piante possono diventare pericolose in caso di vento forte o di neve. Credo sarebbe opportuno che chi di competenza prendesse adeguati provvedimenti per evitare possibili disgrazie.

Dionigi Ruggeri

Risponde Beppe Boni

Al di là del caso specifico e cioè gli alberi dei viali di circonvallazione è opportuno specificare che la manutenzione del verde in città è compito dell'ente pubblico. Nel caso dei centri urbani, quindi, è responsabile il Comune mentre una eccezione possono essere le aree sottoposte a vincolo di tutela da parte dei Beni Culturali, che dipendono quindi dal Ministero. Viceversa piante e alberi che sorgono nelle aree abitative sono di competenza dei privati a cui spettano la potatura e la manutenzione. Nel caso di danni si batte cassa per il risarcimento da chi ne ha competenza. Chi è a digiuno delle norme che regolano il verde cittadino si chiede: in cosa consiste la manutenzione del verde? Risposta: la manutenzione del verde pubblico comprende varie attività collegate tra di loro, tra cui la pulizia, la potatura, la concimazione, l'irrigazione e la rimozione di eventuali malattie o parassiti, l'eliminazione degli alberi se sono malati. Tutte queste operazioni servono per preservare la salute delle piante e per mantenere l'aspetto estetico delle aree verdi. La potatura poi è importante proprio perché in caso di vento forte o di neve rami eccessivamente cresciuti possono spezzarsi e finire al suolo. Non dimentichiamo che Il verde pubblico è una risorsa per la qualità della vita delle persone e per l'equilibrio dell'ecosistema urbano.

