Vertenza Yoox, quando l’unione fa la forza

Il passo avanti compiuto nella vertenza Yoox lo scorso due ottobre è significativo. Il ritiro della procedura di licenziamento dei 211 addetti, tra Bologna e Milano, rappresenta il primo, doveroso passo, per aprire una trattativa vera con la multinazionale tedesca che gestisce l'ex unicorno italiano. Trattare con un colosso non è mai facile, ma di sicuro l'unità di intenti mostrata da Governo, Regione, Comuni coinvolti e sindacati è servita a mandare un segnala alla proprietà: sul nostro territorio non si può fare quello che si vuole, ci sono regole da rispettare e paletti entro i quali muoversi. Ora di vedrà se questa linea darà i suoi frutti quando si tratterà di discutere sulla ristrutturazione dell'azienda dell'ecommerce. Ben consci che la guardia va tenuta alta.