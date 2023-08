Vie di Bologna fra eroi, donne e politici

Malgrado tutto quel che c'è di più importante di cui occuparsi, mi chiedo come mai una città come Bologna , orgogliosa del suo equilibrio e del suo buon senso, figli della sua "aurea mediocritas" storica, non renda omaggio ad uno dei padri della Patria, Vittorio Emanuele II, con una viuzza, una piazzetta, un giardinetto. Non ad Umberto o Vittorio Emanuele III, ovviamente. Tutto è stato cancellato. Cancel culture ante litteram.

Carlo Barbieri

Risponde Beppe Boni

Il Comune di Bologna come avviene anche nelle altre città è dotato di un ufficio di toponomastica che si occupa di ricevere segnalazioni da parte dei cittadini, delle associazioni, degli enti pubblici di nomi di personaggi da inserire eventualmente in una via nuova o in sostituzione di una intitolazione già esistente. Giriamo la sua segnalazione a Palazzo d'Accursio che certamente avrà modo di vagliare la proposta. Bologna in quanto a nomi delle strade non ha lasciato indietro nessuno dai personaggi che hanno fatto la storia più remota della città, a quelli più recenti. Poi eroi, artisti, scienziati, uomini di spettacolo, politici, martiri, partigiani, santi e sante. La scelta di questi nomi racconta in fondo anche le epoche politiche attraverso le quali è passata la città. C'è una piazzetta dedicata a Giorgio Guazzaloca, primo e unico sindaco non di sinistra che abbia salito le scale del Comune, ma c'è anche una strada dedicata a Vladimir Lenin, politico, filosofo e scrittore russo teorico della rivoluzione bolscevica. Acqua passata. Fra le scienziate ci sono Maria Gaetana Agnesi, Laura Bassi Veratti, fra le grandi del mondo Madre Teresa di Calcutta, fra le donne di spettacolo Anna Magnani e Maria Callas. Bologna ricorda, fra i tanti, con una piazza Luigi Galvani che fu insegnante di anatomia e ostetricia presso l'Accademia delle scienze e l'università di Bologna e perse il posto per non giurare fedeltà a Napoleone, Marcello Malpighi raffinato scienziato di Crevalcore e altri che non possono essere citati in questo spazio. Ma il re c'è, anche se non con l'intitolazione di una via: ai Giardini Margherita troviamo la statua di Vittorio Emanuele II (1884), spostata nel 1944 da piazza Maggiore dopo la fuga dei Savoia. [email protected] [email protected]