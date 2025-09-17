Elly Schlein ha chiuso la festa nazionale dell’Unità di Reggio Emilia rivolgendosi direttamente a Giorgia Meloni: ''Abituatevi, vi batteremo''. Sono proclami muscolari che abbiamo sentito molte volte, indifferentemente, in bocca a esponenti di centrodestra e di centrosinistra e, sia detto senza polemica, fanno sorridere. Vi batteremo? Ma cos’è, una partita di calcio? Un match di pugilato? Vi batteremo è una frase da stadio, da lite di cortile tra bambini, da zuffa da bar. Agli elettori non interessa granché chi batte chi. Da tempo la passione politica è alquanto fluida, come tutto il resto. Chi nasce rosso può diventare giallo, azzurro, e poi nero, con grande facilità. Piuttosto, agli elettori interessa sapere cosa intende fare, dopo, chi ha vinto le elezioni. In altre parole, gli elettori cercano risposte. ''Vi batteremo'' non è una risposta, è un drappo rosso agitato di fronte al nemico e, allo stesso tempo, una chiamata alle armi per la folla plaudente dei compagni di squadra, le cui carriere politiche dipendono da quella vittoria. Nulla che porti voti. I politologi insegnano che se uno schieramento vuole vincere le elezioni, deve conquistare i voti che non sono già in cassaforte. In altre parole, deve rivolgersi agli elettori fluidi e tentare di convincerli. Offrire risposte alle loro domande. Nel caso del Pd, c’è l’imbarazzo della scelta (anche se, nel cosiddetto campo largo, prevale spesso la scelta dell’imbarazzo). Prendiamo il caso Bologna e il problema, enorme, della sicurezza. Il sindaco Lepore ha denunciato la situazione chiedendo più forze dell’ordine al ministro dell’Interno Piantedosi. È stato un passo coraggioso, perché ha demolito la retorica, cara a sinistra, della paura ingiustificata da parte dei cittadini. No, ha detto Lepore, la paura è fondata e motivata. Ha aggiunto un’altra considerazione importante: lo spaccio di stupefacenti è in mano agli stranieri (nel nostro caso nigeriani). Il ministro Piantedosi ha risposto all’appello concedendo più polizia e proponendo l’apertura di un Centro per il rimpatrio riservato agli spacciatori stranieri, un modo per rispedirli alla svelta da dove sono venuti. E a questo punto il Pd si è irrigidito. Ha prevalso il consueto riflesso pavloviano: i Cpr no, mai e poi mai, sono roba di destra, noi siamo buoni, accogliamo tutti a braccia aperte. Magari alcune perplessità del Pd sono fondate, perché i problemi, a riguardo, sono tanti (ad esempio, come ha stabilito la Consulta, serve una legge che disciplini i Cpr). Ma qual è la controproposta? Quali sono le soluzioni che il Pd sottopone agli elettori fluidi che vuole portare dalla sua parte per battere Meloni, come direbbe Schlein? ''Vi batteremo'' non è una soluzione.