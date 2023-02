Vino, lambrusco e pignoletto gioielli dell'Emilia Romagna

Bologna, 16 febbraio 2023 – Si sta avvicinando Vinitaly, la grande kermesse dedicata al mondo del vino che si svolge a Verona in aprile. Ci saranno nomi internazionali e tutte le migliori cantine d'Italia. Come sarà presente l'Emilia Romagna? Spero con visibilità perché questa regione pur schiacciata, enologicamente parlando, fra Toscana, Marche e Veneto, può vantare buone bottiglie e una certa visibilità anche sul piano commerciale. Forse l'Emilia Romagna dovrebbe fare di più sul piano della promozione per diffondere i propri prodotti.

Rolando Gatti



Risponde Beppe Boni

L'Emilia Romagna sarà presente alla kermesse di Verona (che prevede l'arrivo di 100 mila visitatori) con un grande padiglione dove troveranno sistemazione le grandi cantine e quelle più di nicchia. In Emilia Romagna poi ci sono vini eccellenti come lambrusco, pignoletto e sangiovese che negli anni hanno alzato parecchio l'asticella della qualità. L’Emilia-Romagna oggi offre una superficie vitata di 51 mila ettari (quinto posto italiano), a partire dai colli Piacentini per scendere fino a Rimini, passando da Modena e Bologna. La maggior parte è concentrata tra Bologna fino al Mar Adriatico, cioè la metà orientale della regione. Una delle caratteristiche che assicura la qualità del prodotto è che i vigneti dell’Emilia-Romagna si estendono in un territorio del clima continentale con inverni estremamente rigidi (tranne l'attuale con temperature sopra la media) e umidi ed estati calde, che diventano molto afose nelle aree pianeggianti. Le aree collinari invece sono estremamente argillose-limose, ricche di calcare, particolarmente indicate per vini rossi di qualità come il Romagna Sangiovese DOC. Il suolo della Pianura padana è a sua volta molto fertile e consente alla vite di raggiungere altezze fino a 190 con una resa che può arrivare fino a 400 quintali per ettaro. L'Emilia Romagna risulta oggi così al terzo posto in Italia per quantità di vino prodotto, ma sulla qualità ci battono altre regioni. La bottiglia oggi forse più premiata è ancora il lambrusco di Sorbara, ma è in crescita il pignoletto dei colli bolognesi.

