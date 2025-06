Virtus, contratti in scadenza e partenze

Stagione ormai agli sgoccioli. Perché non bisogna dimenticare che, anche se il campionato è finito, i contratti scadranno solo il 30 giugno. Logico che alcuni giocatori abbiano già preparato le valigie. Toko Shengelia, l’eroe dei playoff, andrà a Barcellona, lasciando comunque un pezzetto di cuore a Bologna. Partenza pure per Isaia Cordinier, mentre Marco Belinelli ha preso tempo. Anche se il patron, Massimo Zanetti, già a Brescia ha detto che il capitano si ritirerà. Dietro l’angolo c’è una stagione ancora più massacrante di quella che si è appena conclusa. Aumentando il numero delle partecipanti all’Eurolega, crescono le gare: la Virtus, dovesse arrivare in fondo a tutte le competizioni (Eurolega escluso) potrebbe giocare una novantina di partite. Ecco perché le parole di Zanetti diventano quasi profetiche: «Vogliamo costruire una squadra più giovane e atletica». Will Clyburn e Ante Zizic sono titolari di un altro anno di contratto, ma il club bianconero potrebbe anche prendere una direzione diversa. Sotto contratto, per ora, ci sono Alessandro Pajola (che piace a tanti), Momo Diouf (come sopra), Nicola Akele e Daniel Hackett. Poi c’è la vicenda Achille Polonara: l’azzurro sta giocando, con il sostegno del mondo dei canestri, la partita più difficile. Matt Morgan e soprattutto Brandon Taylor hanno una possibilità concreta di restare. Anche perché, se il budget sarà ridotto, il club, come sottolineato da Zanetti, ha la necessità di allestire un organico più corposo. L’ultima parola spetterà a Dusko Ivanovic, il ’visionario’ che aveva previsto lo scudetto quando lo scenario appariva piuttosto scuro. In settimana, comunque, ci sarà anche da pianificare la campagna abbonamenti, ricordando che la Virtus, nei primi due mesi, giocherà le proprie partite interne al PalaDozza, per poi rientrere alla Fiera. Fiera che, dal novembre 2026, metterà in campo il nuovo impianto. Tanta carne al fuoco per una Virtus che vuol cercare di restare protagonista. Ripensando all’ultimo scudetto che, rivedendo i film delle partite dallo ’spareggio’ nei quarti con Venezia, appare come qualcosa di miracoloso. Ma altrettanto meritato.