Questa è una Virtus in costruzione, c’è tanta carne al fuoco

La settimana quasi perfetta si chiude con la sconfitta della Virtus ad Atene, contro il Panathinaikos, nonostante nell’ultima frazione Bologna provi a scappare sul +5, 62-67, grazie alle triple di Marco Belinelli. Paga dazio la Virtus su un campo dove, al di là dello strapotere fisico dei greci, c’è anche una credibilità da acquisire nel mondo arbitrale. Con i fischietti che, nella seconda frazione, dirigono quasi a senso unico. Virtus che deve crescere anche in questa direzione in attesa di recuperare, magari, tanto Mickey quanto Polonara per trovare la quadra sotto canestro. Virtus che in settimana incassa non solo la vittoria nel derby d’Italia con Milano, ma pure le parole del patron Massimo Zanetti. L’oggetto della questione è sempre il palazzetto. La Virtus sa che per crescere il tutto passa anche per un impianto che assicuri maggiori introiti tra negozi, ristoranti e altri servizi. In Fiera si dicono pronti, ma Zanetti, proprio in visita al Carlino, rivela alla direttrice Agnese Pini la presenza di un piano B. “I lavori in Fiera vanno a rilento? E io penso a Castel San Pietro”, il sunto del pensiero di Zanetti. E’ una Virtus in costruzione. In attesa di rivederla in campo lunedì sera con Brescia, proprio alla Segafredo Arena, c’è tanta carne al fuoco e materiale sul quale discutere. La Virtus vuole (e nel più breve tempo possibile) un’Arena nella quale crescere.