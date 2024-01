Virtus e Bologna, questo momento doveva arrivare e in fondo è un bene

Questo momento doveva arrivare. E, tutto sommato, è un bene. Meglio prima che poi. Meglio adesso che al traguardo manca ancora metà della strada. C'è tutto il tempo per evitare che i sogni evaporino all'orizzonte. Questo momento per la Virtus e per il Bologna doveva arrivare ed è arrivato ora. Tre sconfitte di fila per la V nera di Banchi che a Istanbul perde senza mai giocarla la partita contro l'Efes (che a sua volta veniva da sette ko). Due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre per i rossoblù di Thiago. Si può parlare di crisi? Assolutamente no. I processi lasciamoli agli altri. Qui ci sono due squadre che da settembre hanno spostato sempre più in là la linea dell'incredibile. Due tecnici capaci di trovare miniere d'oro scavando nelle profondità dei loro gruppi. Tutto questo non si cancella. Virtus e Bologna hanno costruito qualcosa che non può sgretolarsi al primo vento. Sono stanchi i bianconeri, spremuti da un calendario isterico tra Eurolega e campionato. Sono in una fase di fisiologica transizione i rossoblù. Domenica a Cagliari li aspetta una sfida dura, in un ambiente storicamente ostile. Ma a Firenze, pur salutando ai rigori la Coppa Italia, il Bologna ha dimostrato di avere identità e gioco ben radicati. Non può bastare il primo vento contrario. La stagione è ancora lunga. Non può piovere sempre. E nel caso qui ci sono i portici.