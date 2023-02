Virtus grande cuore si rimette il corsa per l’Eurolega

La Virtus si rimette a correre e riapre il discorso per i playoff di Eurolega. Lo fa vincendo, 88-83 con il Baskonia, senza riuscire a ribaltare la differenza canestri nello scontro diretto. Ma era importante solo il successo ed era importante che la Virtus si lasciasse alle spalle il ko della finale di Coppa Italia, che poteva pesare come un macigno sulla mente dei giocatori. E invece contro il Baskonia – davanti al grande ex Rigaudeau – la Virtus non sbaglia. Parte forte, 9-0, poi deve fermarsi perché le luci alla Segafredo Arena si spengono. Stop per qualche minuto, Bologna si raffredda, Vitoria si carica ed ecco servito il controparziale, 13-19. Può essere l’inizio di un crollo. Ma la Virtus ha carattere e identità. Sfrutta Abi Abass, all’esordio dopo due anni di stop, e macina gli avversari. Belinelli, Teodosic, Shengelia e lo stesso Abass diventano protagonisti. E’ una Virtus che ha un grande cuore e può davvero sperare di chiudere l’Eurolega tra le prime otto. Che significherebbe disputare i playoff e giocare anche la prossima Eurolega senza aiuti o wild card. Doveva vincere, l’ha fatto.