Virtus, per crescere serve tempo. Udine un'occasione da cogliere al volo

I rimbalzi (concessi ai rivali), i palloni persi, la difesa che non morde. Le ultime due gare di Eurolega – dopo l’esordio scoppiettante con il Real Madrid – creano qualche dubbio nel mondo Virtus. Squadra che non ha ancora uno sponsor per l’Eurolega (ma Massimo Zanetti da questo punto di vista rappresenta una certezza) e che deve fare i conti con rivali che corrono più di lei. E allora? E allora ci sta che la Virtus perda due confronti, a Valencia e Parigi, anche perché nessuno, in sede di pronostico, aveva ipotizzato una V nera da prime posizione nel Vecchio Continente.

La squadra è nuova (otto volti diversi) e più giovane. Serve tempo per trovare quella che viene chiamata amalgama. Serve, soprattutto in Europa, che chi non ha mai affrontato questa competizione, debba osservare un periodo di rodaggio. La Virtus, con i suoi pregi e i suoi difetti, ha le tipiche caratteristiche di un gruppo giovane che, per crescere, deve avere la possibilità di sbagliare. Da questo punto di vista il campionato italiano può restituire smalto e autostima al gruppo. Fermo restando che, anche in Italia, nessuno regala niente. E, peggio ancora, gli impegni ravvicinati, in Europa, impediscono alla squadra di allenarsi con continuità.

E’ ancora un cantiere aperto, la Virtus. Un cantiere che merita fiducia e che deve avere il tempo per sistemarsi. Fisicità e atletismo ci sono, talento pure. Serve maggiore determinazione. Quella che Dusko Ivanovic vuol vedere a Udine.