Virtus, un ko che fa male

Un’imbarcata pesante. La Virtus ritorna dalla trasferta nel Bosforo dopo aver visto cose turche – da parte del Fenerbahce – e aver testato una volta di più la fisicità e la durezza dei padroni di casa. Finisce 104-72 con un passivo che a un certo punto aveva toccato anche le 39 lunghezze sul 102-63.

Terza severa lezione dopo quelle subite ad Atene, nella tana dell’Olympiacos e poi quella interna, con il Barcellona di Jasikevicius.

Sconfitta che allontana la Virtus dalla corsa ai playoff e minaccia di lasciare qualche scoria. Perché Alessandro Pajola, forse il miglior difensore di Sergio Scariolo, abbandona il campo con un problema al piede. Un’assenza che va ad aggiungersi a quelle di Cordinier (rientro previsto in aprile) e di Lundberg. Ma il problema più grande, per la V nera, sembra legato a una nuova postilla dell’Eurolega.

Per conquistare sul campo – indipendentemente da cambi di regolamento o eventuali wild card – alla Virtus non sarà sufficiente un piazzamento tra le prime otto, che significherebbe partecipare ai playoff. Ma anche arrivare prima del Monaco, giunto in Eurolega, proprio come la Virtus, dopo aver conquistato l’EuroCup.

Problemi per il futuro. E Virtus che dovrà ora ripensare al campionato, cercando di blindare quantomeno il secondo posto dall’attacco che potrebbe essere portato dalla bestia nera (per altro cancellata nella semifinale di Coppa Italia, a Torino) Tortona.