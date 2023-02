Virus e misteri

La notizia è stata anticipata dalla rivista Nature: l'Organizzazione mondiale della sanità abbandona l'indagine scientifica per chiarire l'origine di Sars-Cov-2. Troppe difficoltà - a cominciare dal muro innalzato dalle autorità cinesi - hanno rallentato le operazioni fino alla decisione di non iniziare la fase 2 degli accertamenti. Ma, tra guerra in Ucraina, bollette, caos Superbonus, siccità e polemiche politiche, c'è qualcuno a cui davvero interessa? Forse no, soprattutto adesso che la situazione sembra sotto controllo. Dall'Oms magari si attende la dichiarazione della fine ufficiale della pandemia. Eppure, conoscere con certezza cosa ha innescato il maledetto bastardo che per tre anni ha sconvolto le nostre vite, sarebbe stato molto importante. Innanzitutto, come sottolineano gli esperti, per prevenire future pandemie. Poi, perché una sanità condivisa, senza barriere e senza segreti, è uno dei più alti esercizi di democrazia e solidarietà globali. "Alla scienza non 'si crede', la scienza è qui intorno a noi, siamo noi con la nostra capacità di pensare, capire e migliorare" scrisse l'oncologo Umberto Veronesi creatore della Fondazione che porta il suo nome e che nel 2023 festeggia venti anni di lavoro e ricerca. Se è stata tutta colpa del famoso pipistrello o se il virus è sfuggito accidentalmente da un laboratorio, resterà molto probabilmente un mistero. Almeno fino a quando gli scenari geopolitici consentiranno di svelarlo senza provocare troppi effetti collaterali. "Mi ci romperò la testa" dice alla fine de 'Il giorno della civetta' di Leonardo Sciascia, il capitano Bellodi deciso a tornare nella Sicilia di Cosa nostra nonostante delusioni e insuccessi. La letteratura come specchio della vita, anche in contesti storicamente lontani.