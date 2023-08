La vitamina del sole

È una potentissima alleata del nostro sistema immunitario. Secondo molti esperti, addirittura la più potente. La vitamina D – spesso evocata durante questa torrida estate perché la sua produzione è la diretta conseguenza dell’esposizione al sole – è una molecola fondamentale per la salute, sulla quale da oltre un secolo si stanno concentrando studi sempre più approfonditi. E se i risultati, qualche volta, non collimano (ad esempio sulla sua efficacia nel ridurre il rischio di fratture), nessuno ne mette in discussione l’importanza. Due recenti ricerche, inoltre, attribuiscono alla vitamina D un ruolo tutt’altro che secondario nelle lotte contro i tumori e come barriera anti Covid. Nel Regno Unito, uno studio pubblicato sull’European Journal of Cancer e condotto per quasi 13 anni su oltre 410mila partecipanti, ha rivelato che la carenza di vitamina D si collega a un aumento del rischio di mortalità per cancro, soprattutto per quanto riguarda le neoplasie del colon-retto, dello stomaco, della prostata e del polmone. Una corretta assunzione di vitamina D – sono i risultati dello studio – può ridurre del 15% la mortalità totale per 18 tra i tumori più comuni. L’altra ricerca riguarda l’efficacia della vittima D contro il Covid, più volte messa in discussione durante la pandemia. Un gruppo di studiosi del San Raffaele di Milano, coordinati dal professor Andrea Giustina, è arrivato alla conclusione che “la carenza di vitamina D si associa ad una meno duratura risposta anticorpale alla vaccinazione anti Covid”. La ricerca, pubblicata sulla rivista internazionale Endocrine, ha evidenziato come “chi aveva valori di vitamina D nel sangue inferiori a 20 ng/ml, cioè la soglia comunemente utilizzata per definire la carenza ormonale di vitamina D, mostrava un calo significativo rispetto ai soggetti con normale vitamina D dei valori anticorpali tra il quinto e il nono mese dalla fine del primo ciclo vaccinale anti Covid”. La vitamina D, insomma, potrebbe essere una preziosa amica quando, tra poco più di un mese, inizierà la profilassi di autunno con i vaccini anti Covid aggiornati alle ultime varianti.