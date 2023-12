Vite sospese tra affidi e adozioni

Bologna, 14 dicembre 2023 – Il mio è un appello sulla disastrosa situazione del Tribunale di Bologna che rischia di vanificare gli affidi dei bambini. Questa situazione disastrosa di estremo ritardo delle pratiche complica anche il passaggio da affido e adozione definitiva che spesso significa iniziare a far vivere un bimbo in una famiglia che lo ama e vuole solo il suo bene. Spero che rendendo nota questa situazione si possa arrivare ad un cambio di passo nell'interesse dei più piccoli che hanno necessità di trovare un equilibrio e una serenità familiare per la loro crescita.

Claudio Castagnoli

Risponde Beppe Boni

Solita storia. C’è un organico di personale carente sia per i magistrati che per gli operatori delle cancellerie, l’assetto informatico non è di ultima generazione e anche di penultima e forse, secondo alcune segnalazioni, c’è da mettere in conto pure una parte di caos organizzativo. Risultato: le pratiche per gli affidi e per le adozioni, uno degli aspetti più delicati dell’ordinamento giudiziario, procedono al rallentatore. Qui però non si tratta di contenziosi economici o di liti di condominio ma della vita dei bambini che vivono condizioni disagiate, di famiglie naturali che vivono il dramma e di altrettante famiglie disposte ad essere disponibili ad alleggerire queste sofferenze. Dunque, tutti casi che possiamo catalogare come emergenze, umane e giudiziarie e non come banali e burocratiche pendenze. Eppure pare che vengano trattati come ordinaria amministrazione. Quindi tempi lunghi, attese, incertezze, silenzi che rendono ancora più drammatiche tante vite sospese.

Succede a Bologna (e in diverse altre città italiane), eppure non dovrebbe succedere in un Paese civile. Qualcuno si dia una mossa e risolva la situazione, o almeno rimetta in moto una macchina che sembra impantanata. Non si può far finta di nulla. Dentro gli atti del Tribunale dei minori ci sono le vite di tante persone, soprattutto bambini che nel rallentamento di una pratica hanno come conseguenza sofferenze morali e psichiche e l'impossibilità di pensare al proprio futuro. In tutti i 29 i tribunali per minori italiani mancano soprattutto il personale amministrativo e questa emergenza collettiva registra oltre 100mila fascicoli in lista d’attesa. A Bologna sono 10.100. Questi numeri racchiudono anche vicende legate alle baby gang, ai minori non accompagnati, ai ragazzini ospiti di centri di accoglienza perché hanno genitori tossicodipendenti. Se poi aggiungiamo i ritardi del Tribunale ordinario che si occupa di separazioni e divorzi, con conseguente gestione dei figli, il problema si moltiplica. La politica guardi anche da questa parte.

