Vittime delle foibe: una polemica da evitare

Intorno agli anni '50 il sindaco di Bologna Giuseppe Dozza fece edificare il Villaggio dei Giuliani, in via Beroaldo, per dare una casa a chi era stato cacciato dalla sua terra dalle milizie titine. E oggi il sindaco minaccia di denunciare per oltraggio chi ha deposto una corona di fiori nel cortile di Palazzo d'Accursio proprio nel Giorno del ricordo delle vittime delle foibe. Anche perché sembra che le cose non siano andate come le ha raccontate.

Tiziano Dalla Riva

Risponde Beppe Boni

Una lapide nel quartiere San Donato ricorda il gesto di Bologna che nel 1954 costruì un piccolo villaggio di abitazioni per i profughi giuliani e dalmati. Recita così: “La Nazione ai giuliani e ai dalmati fedeli nel dolore delle memorie alla patria immortale”. Il nucleo di palazzine di cui resta oggi una parte fu costruito dal sindaco Giuseppe Dozza per dare un tetto agli esuli sparsi in Italia. Ospitava ottanta nuclei familiari. Negli anni sono rimaste abitate dagli eredi di chi era adulto allora. Il gesto del sindaco Dozza riparò moralmente l'episodio del Treno della vergogna, avvenuto nel 1947 proprio a Bologna contro in profughi in transito.

Un convoglio diretto ad Ancona fece tappa in stazione dove la Pontificia Assistenza e la Cri avevano preparato dei pasti caldi, soprattutto per bambini e anziani. Un gruppo di ferrovieri della Cgil e del Pci minacciarono uno sciopero perché consideravano gli esuli fascisti in fuga. Il treno venne preso a sassate, fu versato sulle rotaie il latte destinato ai bambini e il cibo gettato nella spazzatura. Il treno fu poi dirottato a Parma. Oggi il Giorno del ricordo è macchiato da un'accusa del sindaco verso un paio di esponenti di Fdl che hanno deposto una corona nel cortile del Comune. Dice lui senza permesso. La versione è contestata da Fdl. Che peccato, una polemica che si poteva evitare.

