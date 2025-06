Vola il turismo sotto le Due Torri e porta anche migliaia di persone occupate in più. I numeri forniti da Bologna Welcome sono un'ulteriore conferma di quanto sia fondamentale continuare a investire sul settore, magari lavorando di squadra con l'ormai 'vicinissima' Firenze. L'alta velocità ferroviaria, infatti, ha reso le due città ancora più 'sorelle'. Storia, arte, sapori e artigianato i punti di forza di entrambi i capoluoghi: qualità che spingono molti turisti che arrivano a Firenze a fare poi tappa a Bologna, anche se molti fanno pure l'inverso approfittando degli ottimi collegamenti che ha l'aeroporto Marconi. La sensazione, ad ogni modo, è che gli attuali numeri possano essere ulteriormente ampliati con un potenziamento dell'offerta ricettiva e con infrastrutture all'avanguardia che permettano il facile raggiungimento di Bologna e dei vicini territori. Alla bellezza della città, infatti, corrisponde quella della sua provincia. Basti pensare alle stazioni termali, al Corno alle Scale e ai suoi parchi, all'incantevole Dozza, ai paesaggi della Val Samoggia e a tanto altro, dall'Appennino alla Bassa. Luoghi e località che vanno 'messi in rete' invogliando i turisti a visitare e pernottare nel nostro territorio per più di qualche giorno. La voglia di scoprire e 'gustare' il nostro territorio c'è tutta, la si percepisce con forza. Servono gli strumenti per intercettarla nella sua completezza.