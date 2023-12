Welfare in azienda per sostenere la natalità

Bologna, 17 dicembre 2023 – Sono sincero, non conosco i dati ma sento dire con insistenza che il problema della denatalità anche a Bologna e in genere in molte regioni del nord Italia, Emilia Romagna compresa, è molto grave. I giovani e le coppie sono sempre meno propensi ad avere bambini e spesso si fermano a uno solo. Speriamo che i recenti provvedimenti del governo servano ad attenuare questo trend negativo. Anche le amministrazioni locali dovrebbero cercare di fare qualcosa per rimediare a questa situazione. Facile a dirlo, ma ne sono consapevole, difficile da mettere in pratica.

Sebastiano Lorenzoni

Risponde Beppe Boni

Purtroppo stiamo vivendo un vero e proprio inverno demografico. La tendenza al calo continuo viene da lontano. Il saldo naturale si attesta in Emilia-Romagna su valori negativi già dalla metà degli anni '70. Questo fenomeno negli ultimi anni, è stato sempre compensato dalla dinamica migratoria che comunque ha garantito l'aumento della popolazione emiliano-romagnola negli ultimi due decenni. Gli aiuti alle famiglie servono, ma bisogna anche cercare di comprendere le concrete ragioni di un calo demografico che fornisce un saldo negativo mediamente del 3% annuo. Secondo un'analisi di Changes Unipol ed elaborata da Ipsos, la situazione lavorativa è la causa principale che frena le coppie a fare figli. In sintesi: Il 53% dei bolognesi che rimanda o non progetta di avere figli cita le motivazioni lavorative come la causa principale e il 32% lamenta il fatto di non avere un lavoro stabile; Il 49% dei cittadini ritiene insufficienti le attuali politiche a sostegno della famiglia; Il 46% dei bolognesi ritiene la denatalità un problema che influirà negativamente anche sul sistema pensionistico. Tra le iniziative anti-denatalità, sempre secondo la ricerca, l’assegno universale per i figli a carico e il rafforzamento delle politiche di sostegno per spese educative e scolastiche sono le più apprezzate dai bolognesi, rispettivamente con il 66% e il 65% di preferenze. E' il dato più elevato registrato tra le metropoli italiane. A seguire, la riforma dei congedi parentali e il supporto ad un maggiore protagonismo degli under 35 (ciascuna con il 59%), e infine l’introduzione di incentivi per il lavoro femminile (56%). Una strada percorsa che si sta diffondendo ed è da incentivare è il welfare aziendale. Se le imprese (e sono già tante) aiutano il settore pubblico nell'assistenza alle famiglie probabilmente si arriverà a dare più fiducia alle coppie per il mantenimento dei figli.