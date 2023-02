Zaccagnini addio

‘Chiedi chi era Zaccagnini. Chissà cosa ti risponderanno’. La domanda, se posta a Ravenna, probabilmente anche tra le stanze del Comune, potrebbe avere risposte sorprendenti. ‘Chi?’, la secca replica che probabilmente arriverebbe. Purtroppo. Il silenzio totale da parte della città alla notizia – riportata dal Carlino di Ravenna – che la casa di Benigno Zaccagnini è in vendita e che i duemila documenti appartenuti al segretario della Democrazia cristiana durante periodi cruciali della storia italiana saranno portati a chilometri di distanza a Casola Valsenio, dimostra che dove ha vissuto se lo sono dimenticato. O che non lo si voglia ricordare (e sarebbe ancora più grave). E’ ormai il segno dei tempi, la pratica di distruggere i ricordi e la propria storia, di non sapere voltarsi almeno per un attimo per capire da dove si arriva. Ravenna non può e non deve dimenticare Zaccagnini, politico che visse con grande intensità il caso Moro, e che è stato un tassello importante della nostra Italia per anni. La decisione della sua famiglia va rispettata, ci mancherebbe: liberi i figli di vendere la casa e di portare le sue memorie dove saranno accolte a braccia aperte. Però la città di Ravenna doveva dire qualcosa. Battere un colpo. Anche solo dire: «Carissimi, ci pensiamo noi a non dimenticarlo». Così non è e lascia un grande amaro in bocca in una realtà come Ravenna dove si viene allevati a latte e politica, dove la storia è importantissima e dove si spera che emergano figure all’altezza dei concittadini del passato. Il silenzio, in questo caso, fa molto male. Vanno bene il gas, gli investimenti nell’energia, il porto, le infrastrutture e tutto il resto. Ma Ravenna è stato anche tanto altro. E quindi, caro Comune, te ne devi ricordare. Salvaguardando il tuo passato.