Zaki, un altro passo verso il ritorno alla normalità

Un altro passo verso il ritorno alla normalità. Per Patrick Zaki, discutere sotto le Due Torri la tesi di laurea appena consegnata (è iscritto al Master Gemma) sarebbe anche questo: uscire dall'Egitto, seppur per pochi giorni,e ritrovare gli amici, professori e quanti, in questi anni durissimi, gli sono stati vicini. Una boccata d'aria. Come dice la professoressa Rita Monticelli, 'concedere' questa possibilità sarebbe un 'gesto di umanità'. Patrick ci spera, anche se sa che le chance sono poche. Noi ci stringiamo a lui e speriamo di rivederlo presto in Italia.