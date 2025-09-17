Zone rosse, una scelta da ampliare

Chiedo di istituire la zona rossa anche in zona via del Lavoro, quartiere San Donato, dove un tempo si poteva camminare senza paura. Oggi invece ogni passo fuori casa è accompagnato da un senso di allerta. Ogni notte si sentono urla, ci sono spacciatori. Gruppi di ragazzi, si muovono con arroganza e impunità. Hanno minacciato anche me e il mio cane mentre passeggiavo al parco, pugni sulla macchina, insulti.

Mattia Morano

Risponde Beppe Boni

Giriamo le giuste richieste dei cittadini del quartiere San Donato all’amministrazione comunale del sindaco Matteo Lepore e alle forze dell’ordine. Ognuno di essi sa come intervenire. Il problema si deve risolvere a Bologna, le forze non mancano, non tocca al governo al quale il sindaco tenta continuamente di scaricare colpe e responsabilità. I cittadini chiedono, tra le altre cose, l’applicazione della zona rossa. Certo, non risolverà nell’immediato tutti i problemi ma aiuta nell’operazione di bonifica della zona.

Su questo tema la politica è spaccata nel caso della Bolognina. Per il centro-destra è una scelta positiva con l’aggiunta di controlli rafforzati in stazione e piazza XX Settembre. Un flop totale invece per la sinistra - sinistra di Coalizione civica. La proroga del provvedimento andrà avanti alla Bolognina insieme all’istituzione di un presidio fisso con rinforzo di agenti. E allora diamo la zona anche a San Donato. Male non fa. Nelle zone urbane o quartieri identificati come nodi di criminalità, spaccio di droga, furti e rapine attraverso il provvedimento del Daspo urbano, le forze dell’ordine possono allontanare persone considerate pericolose, con precedenti penali o che creano disordine. Un provvedimento efficace che va incentivato.

