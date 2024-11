L'agenda di Michele de Pascale: cosa farà ora il neo governatore dell’Emilia Romagna

Bologna, 19 novembre 2024 – Michele de Pascale arriva in viale Aldo Moro da neo-presidente della Regione a mezzogiorno, conscio “dell’impegno che questo risultato (56.8%) così importante e largo comporta”. In giacca nera, camicia bianca e jeans, ormai una divisa d’ordinanza, fa una sintesi dei risultati: “Il centrosinistra è maggioranza ovunque, a parte Piacenza”. Poi, da ormai ex sindaco di Ravenna, ricorda l’ottimo risultato dei colleghi primi cittadini: “I dem hanno avuto grandi risultati dappertutto e, in particolare, in tutte le province dell’Emilia-Romagna il primo degli eletti Pd è stato sindaco”. Poi, guarda alle recenti elezioni Regionali, dove, ammette de Pascale, sempre i sindaci hanno vinto tre a zero (in Liguria, in Emilia-Romagna e in Umbria con Marco Bucci, lui stesso e Stefania Proietti).

Incalzato sulla squadra, sceglie la via della prudenza: “Ci sto lavorando, ma la giunta la valuterò nei prossimi giorni”. Unica certezza è Vincenzo Colla, assessore regionale uscente, che lanciò la corsa di de Pascale facendo un passo di lato: “Lavoreremo ancora insieme. Anche perché aveva i titoli per essere qui al posto mio oggi. Per quanto riguarda la squadra, spero di comporla in tempi brevi”. Sulle forze del campo largo, nonostante le battute d’arresto di 5 Stelle, ad esempio, rassicura: “Tutte le forze della coalizione avranno un ruolo”, malgrado i risultati non esaltanti nelle urne, perché “sono convinto che se non avessimo fatto una coalizione così ampia - segnala il dem - neanche il Pd avrebbe fatto un risultato così ampio. Se si approccia con generosità e apertura il Pd viene anche premiato dal voto. Ma serve questa generosità anche dopo le elezioni…”, dice frenando eventuali appetiti. Non si sbilancia, quindi, neanche su Isabella Conti, ex sindaca di San Lazzaro, che ha sfiorato le 20mila preferenze: “Un risultato straordinario, ma non dico altro”.

Per il resto ricorda la ‘sua’ agenda da governatore (anche se per l’insediamento vero e proprio c’è una serie di passaggi tecnici che potranno proclamarlo ufficialmente tra metà dicembre e la fine dell’anno): “Apriremo un grande cantiere sulla sanità e questo sarà un tema per me importantissimo”, tant'è che si vocifera che de Pascale potrebbe tenere per sé la delega. “Non lo so ancora, ma di questo tema me ne occuperò molto e su questo spenderò gran parte del mio tempo perché l’Emilia-Romagna vuole essere la guida di un movimento nazionale a difesa della sanità pubblica”, conferma.

Altra questione ‘calda’ in cima all’agenda, la messa in sicurezza del territorio, su cui rilancia “un patto repubblicano con Giorgia Meloni”. Su questo, dopo il messaggio della premier (“collaboriamo”), insiste: “Non bastano belle parole, ma dobbiamo sederci subito insieme a un tavolo”. Poi ribadisce che punterà “a prendersi la massima responsabilità come commissario alla ricostruzione”, pur non volendo fare polemiche con il generale Figliuolo che “sentirò oggi pomeriggio”. Infine, una promessa, prima dell’insediamento ufficiale: “Vedrò se sarà possibile convocare il patto per il Lavoro e il Clima in via informale”.