Elezioni Emilia Romagna, Andrea Babbi si candida nella lista di de Pascale

Bologna, 5 ottobre 2024 – “In cammino per un bene Maggiore. A volte si dice il male minore, ma a me piace pochissimo, per cui mi sfido e ci sfidiamo per un bene maggiore”, dice Andrea Babbi dal bar Vittorio vista San Petronio, da dove lancia lo slogan per la sua candidatura alle Regionali del 17 e il 18 novembre.

Ex direttore generale di Enit, l’Agenzia nazionale del turismo, già dg di Confcommercio Emilia-Romagna, viene dall’incarico alla Petroniana viaggi, l'agenzia della Curia capace di portare in tempo di guerra 60 pellegrini dall'Italia a Gerusalemme e Betlemme, e si definisce “l’uomo del dialogo”. Il suo nome sarà “tra quelli più autorevoli della mia lista”, dice il candidato di centrosinistra Michele de Pascale, che ha voluto essere in piazza Maggiore con Babbi per tirare la volata al candidato e alla sua lista “Civici, con De Pascale presidente”. Imprenditore e consulente d'azienda specializzato nei settori del turismo, del terziario e dei servizi alle imprese, Babbi ha ricoperto incarichi in aziende private, pubbliche, governative, in associazioni d'impresa, banche, consorzi, cooperative, Enti e Fondazioni. Non solo. Venendo da Cielle, assesta anche un bel ‘colpo’ al campo di centrodestra, visto che la candidata Elena Ugolini viene da quel mondo lì.

Tra le priorità della corsa di Andrea Babbi: logistica e turismo (Foto Schicchi)

In piazza Maggiore, tra diversi amici e sostenitori (dall’ex ministro Piero Gnudi al massmediologo Roberto Grandi, dalla sindaca di Lizzano Barbara Franchi, alla ex prima cittadina Elena Torri, al consigliere comunale Filippo Diaco, ex numero uno Acli di Bologna, e Alessandro Alberani) Babbi fa sapere le priorità della sua corsa: dalla logistica (è nel cda di Interporto, ndr) al turismo, “mio primo amore”. E, da qui, punta sull’idea di creare a Bologna “l’università della logistica”. De Pascale approva le linee programmatiche, lo ringrazia per l’impegno, ricordando l’amicizia che li lega dai tempi di Ravenna, visto che Babbi è originario della città del sindaco-candidato presidente. “In questa lista voglio coinvolgere le migliori esperienze e capacità”, dice de Pascale, “perché vogliamo portare più gente possibile alle urne”, battendo l’astensionismo che, ammette, “mi preoccupa”. Glissa sulla possibilità di far entrare nella lista civica nomi di Italia Viva per ricomporre la frattura con i 5 Stelle, ma si dice fiducioso sulla ricomposizione dei cocci del campo largo, almeno per quanto riguarda l’Emilia-Romagna: “Una soluzione non l’abbiamo ancora definita, ma non butto dalla torre mai nessuno (dice riferendosi a M5s e Iv), nemmeno Ugolini…”. Poi, riferendosi a Babbi, “regista del pellegrinaggio di pace in Terra Santa”, che si definisce uomo del dialogo, scherza: “Lo sono anche io, sono un pacifista”, dice de Pascale. E alla vigilia dell’evento sulla Fabbrica del programma all’Opificio Golinelli, il candidato alla presidenza della Regione, insiste: “Sono al lavoro perché rimangano tutti, troveremo il modo”. Il senso è chiaro: “Non devono entrare le dinamiche nazionali in questa partita, qui parliamo di Emilia-Romagna”. Quanto al Pd nazionale, conclude de Pascale, “mi ha sostenuto in tutto e per tutto e mi ha dato un mandato chiaro, scrivere un progetto inclusivo per l'Emilia-Romagna, senza veti su nessuno e senza preferenze tra le forze politiche. Sono convinto di farcela nei prossimi giorni a mettere le cose a posto".