Elezioni in Emilia Romagna: tutti i nomi dei 547 candidati

Bologna, 6 novembre 2024 – Le elezioni in Emilia Romagna sono a un passo e il ritorno alle urne per quasi 3,6 milioni di elettori è sempre più vicino.

Si svolgeranno domenica 17 dalle ore 7 alle 23, e lunedì 18 dalle 7 alle 15 le votazioni in 330 comuni per eleggere il presidente di regione e i 50 consiglieri dell’assemblea legislativa.

Candidati presidente della Regione

Sono quattro, una donna e tre uomini, i candidati alla presidenza della Giunta della Regione.

Partiamo da Michele de Pascale per il centrosinistra appoggiato da cinque liste (Pd, Alleanza Verdi e Sinistra, Emilia Romagna Futura, Movimento 5 stelle e la sua lista civica). L’unica donna in lizza è Elena Ugolini, appoggiata dal centro destra con 4 liste (ossia la sua civica, Fratelli d’Italia, Forza Italia e la Lega). Abbiamo poi Federico Serra con il partito promosso da Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e Pci e infine Luca Teodori con la sua lista Lealtà, coerenza, verità.

Ecco i dati per la corsa alle regionali di domenica 17 e lunedì 18 novembre

Candidati consiglieri regionali

In tutto quindi sono 11 le liste presentate con un totale di 547 candidati in corsa per uno dei 50 posti nell’Assemblea legislativa.

Il 48,6% è composto da donne mentre il 51,4% da uomini con un’età media di 50,6 anni (49,7 anni per le donne e 51,4 per gli uomini).

Tra i candidati la fascia d’età, con 237, maggiormente rappresentata è quella che va dai 45 ai 59 anni (125 donne e 112 uomini). La più giovane ha 19 anni e il meno giovane 77.

Oltre sei candidati su dieci (347, il 63%, 181 maschi e 166 femmine) sono nati nella stessa circoscrizione in cui si presentano; il 13% in un’altra circoscrizione (provincia) dell’Emilia-Romagna. Il 21% proviene da un’altra regione d’Italia (114, di cui 59 maschi e 55 femmine), mentre solo il 3% di essi è nato all’estero.

Tutti i nomi

Nei seguenti link potete consultare tutti i nomi in lizza per uno dei 50 posti disponibili. L’elenco completo è diviso per province: