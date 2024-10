De Pascale, è campo largo. Polemica con Ugolini sulle carte di Figliuolo

Bologna, 17 ottobre 2024 – Nel giorno del lieto fine sul campo largo, con l’ufficializzazione della corsa di cinque renziani nella lista civica di Michele de Pascale, scoppia una nuova rissa sull’alluvione. Tutto nasce dalla ’rivelazione’ di Elena Ugolini, candidata civica alle Regionali appoggiata dal centrodestra, che in un incontro coi comitati degli alluvionati a Faenza giorni fa ha fatto sapere di aver ricevuto dal generale Francesco Figliuolo e dal tenente colonnello Martella “migliaia di documenti”, dicendosi disponibile a metterli a disposizione se richiesti. Il ’filo diretto’ tra Ugolini e il commissario alla ricostruzione post alluvione, però, è subito finito nel mirino del Pd.

“Tutti i documenti di cui ho parlato sono pubblici, smentisco altre ricostruzioni tendenziose”, ha chiarito ieri Ugolini. Specificando che “ciascun documento in mio possesso è di dominio pubblico e consultabile sul sito della struttura commissariale. Credo sia ingiusto che al generale Figliuolo vengano addossate colpe per responsabilità che non sono sue, come la realizzazione di opere e di interventi che erano e sono di diretta responsabilità della Regione, dei Comuni e di vari enti”.

Le parole della preside, però, non bastano ai dem e al candidato di centrosinistra, de Pascale: “Credo sia giusto Ugolini e Figliuolo precisino quello che è stato fatto. Magari è qualcosa di completamente legittimo, ma è giusto che venga chiarito”.

Ma la bufera oggi – alla vigilia della presentazione delle liste – è continuata senza sosta. Tant’è che i parlamentari del Pd emiliano-romagnoli hanno presentato un’interrogazione a Giorgia Meloni e al ministro Nello Musumeci: “L’episodio venuto a galla con il verbale della riunione di Faenza (come riportato dal Corriere di Romagna) proverebbe l’esistenza di un rapporto diretto tra Figliuolo e Ugolini, nonostante quest’ultima non rivesta alcun ruolo istituzionale”. Rincara la dose Luigi Tosiani, segretario regionale del Pd: “Sono certo che il generale Figliuolo vorrà chiarire quanto riportato da Ugolini, che lo coinvolge ledendo l’imparzialità e l’onorabilità del ruolo che ricopre”.

Poi affonda: “La candidata del centrodestra deve una spiegazione, per rispetto degli stessi alluvionati, dei cittadini e delle istituzioni che si candida a rappresentare. La sua mezza marcia indietro non è sufficiente”, conclude Tosiani. Di sicuro, già si sa che un incontro con il generale l’avrà la presidente Irene Priolo (in pressing per alzare i contributi immediati agli alluvionati a 10mila euro) a Roma il 28.

Nelle ore in cui infuriava la guerra dei dossier, però, nel fronte del centrosinistra si siglava la pace, ufficializzando l’accordo con i renziani. Un’intesa che mette a tacere i veti di Giuseppe Conte sul simbolo di Italia Viva, portando alla ’terza via’ annunciata: i candidati di Iv entrano ufficialmente nella lista ’Civici, con de Pascale presidente’.

Uno schema identico a quello usato da Stefano Bonaccini. Si tratta di cinque nomi: Stefano Mazzetti, segretario regionale di Iv, a Bologna; lo storico e scrittore Giovanni Taurasi a Modena; il ticket Pilade Perelli (segretario provinciale di Iv) ed Elena Morini (professionista delle Risorse umane) a Ferrara; il consigliere uscente Pasquale Gerace a Parma. Ancora punto interrogativo su Forlì-Cesena, ma è probabile che i renziani rinunceranno alla candidatura prevista.

A far rumore, però, sono gli esclusi eccellenti: in primis, l’assessore alla Cultura uscente, Mauro Felicori, già direttore generale della Reggia di Caserta. A sorpresa non correrà anche la modenese Giulia Pigoni, capogruppo uscente di Iv in Regione che, nel comunicare la ’rosa’ dei renziani in corsa, via Facebook annuncia: “È un un passo di lato, non indietro. Il fuoco è ancora vivo”.