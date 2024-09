La sfida di de Pascale: "Case di riposo lager? Fuori nomi e cognomi"

Ravenna, 17 settembre 2024 – Sulle case di riposo "lager" in Emilia-Romagna (così le ha definite la candidata di centrodestra Elena Ugolini, che poi si è scusata del paragone improprio) Michele de Pascale non è disposto a passare oltre. Il candidato governatore del centrosinistra invita Ugolini a fare nomi e cognomi. "Ugolini, pur scusandosi doverosamente per aver accostato le Case residenza anziani dell’Emilia-Romagna ai lager, ha però confermato di avere visitato direttamente diverse strutture della nostra regione nelle quali non si dovrebbe ’’avere cuore’’ di lasciare i nostri anziani. Detta così, Ugolini lascia intendere di aver constatato situazioni di irregolarità, se non di veri e propri maltrattamenti". Quindi, insiste de Pascale, "visto il discredito che tali affermazioni rischiano di portare sul sistema nel suo complesso, le chiedo se non sia più corretto dichiarare pubblicamente a quali strutture in particolare faccia riferimento e se, a seguito di queste sue esperienze, abbia poi proceduto a segnalare o denunciare i suoi sospetti agli enti deputati ai controlli o alla stessa magistratura".

De Pascale ricorre alla sua esperienza di sindaco per spiegarsi meglio. "Io, da amministratore, anche con la Polizia municipale di Ravenna, ho promosso tantissimi controlli in questi anni nelle case famiglia non soggette al sistema di accreditamento regionale". Dunque, ribadisce, "di quali strutture parla Ugolini? Chiedo per capire e per distinguere, posto che nessuna generalizzazione o pregiudizio è in sé accettabile, quando si fanno accuse così pesanti".

Poi la parte programmatica. "Allargare la platea delle strutture e dei posti accreditati - dice de Pascale - è un nostro impegno, per assicurare qualità delle strutture e dell’assistenza. Ma le risorse non sono più sufficienti. Il Governo, oggi, per l’intero paese, investe meno di quanto faccia da sola l’Emilia-Romagna". Secondo il candidato del centrosinistra, in ogni caso, chi punta ad amministrare una Regione "deve essere molto rigoroso: se ci sono elementi oggettivi da denunciare lo si faccia subito, è un obbligo prima ancora che un diritto; altrimenti si getta solo discredito su un sistema di servizi, come quello di chi lavora nella non autosufficienza in Emilia-Romagna, che va invece tutelato e sostenuto".