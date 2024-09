De Pascale il 28 al Dumbo, Pd e alleati firmano l’intesa sulla Fabbrica del programma

Bologna, 10 settembre 2024 – Michele de Pascale e Vincenzo Colla prenotano il Dumbo di via Casarini per firmare il programma del centrosinistra in vista delle Regionali. L’ormai famosa ’Fabbrica del programma’ di prodiana memoria avrà il suo momento clou sabato 28 settembre, quando Pd e alleati prenderanno parte alla ’maratona’ per mettere nero su bianco i punti chiave del programma di governo dell’Emilia-Romagna. Un patto per la Regione a cui parteciparanno anche i partiti della coalizione di centrosinistra, dal Movimento 5 Stelle ai riformisti di Italia Viva e Azione e ai civici, con tavoli tematici, confronti, proposte e idee.

Protagonisti della giornata il candidato di centrosinistra de Pascale – che ha appena presentato il ’claim’ della campagna elettorale ’Emilia-Romagna libera di sognare e capace di fare’ – e il responsabile della Fabbrica del programma, l’assessore regionale al Lavoro Colla.

“Ci sarà un grande evento pubblico, a fine settembre, dove de Pascale illustrerà le priorità del nostro programma. Partendo dal buon governo della nostra Regione, consolidandolo, per poi guardare al rinnovamento e, quindi, anche a nuove scelte”, aveva spiegato qualche giorno fa dal palco della Festa dell’Unità al Parco Nord, l’assessore Colla. Nella stessa sede, aveva confermato il segretario regionale del Pd, Luigi Tosiani: “Abbiamo raccolto idee e proposte. Le discuteremo con i partiti della coalizione. Coalizione che non nascerà con qualche tweet dei coordinatori nazionali, regionali o locali, ma con una sottoscrizione dei punti del programma”.

Intanto continuano i ragionamenti sulle prossime candidature della lista dem. La capolista dovrebbe essere l’attuale presidente facente funzione, Irene Priolo, poi correrà l’uscente assessore alla Sanità Raffaele Donini (entrambi in quota Andrea De Maria). Confermati per l’area Lepore Maurizio Fabbri, già sindaco di Castiglione dei Pepoli e l’ex sindaca di San Lazzaro Isabella Conti; i riformisti schierano l’ex segretario provinciale Pd Francesco Critelli e l’ex assessora Virginia Gieri, l’area Cuperlo punta su Simona Lembi. Non correranno né la consigliera Mery de Martino, né l’uscente consigliere regionale Stefano Caliandro. Per l’area Schlein molto propabile la corsa di una lavoratrice de La Perla o di una sindacalista Cgil (si fa il nome di Stefania Pisani, in prima linea nella vertenza del brand di intimo).