De Pascale tra la sua gente: "Fare il sindaco è fantastico, ora si apre una pagina nuova"

Ravenna, 30 agosto 2024 – “Caro presidente... anticipo i tempi...". Uno dei volontari della Festa dell’Unità di Ravenna accoglie così Michele de Pascale, candidato presidente del centrosinistra in Regione (e sindaco uscente della città bizantina). "Presidente sì, ma della Provincia", risponde sorridendo de Pascale, poi salito sul palco per essere intervistato da Valerio Baroncini, vicedirettore de Il Resto del Carlino, e Gianluca Rossi, direttore del Corriere Romagna. Temi locali e nazionali si alternano nel corso dell’appuntamento, sorta di serata d’addio di de Pascale alla sua gente: più o meno apertamente, l’esponente del Pd ha dichiarato di essere favorito rispetto ad Elena Ugolini, civica appoggiata dai partiti di centrodestra.

Sala affollata, con tante persone in piedi, per ascoltare le parole del candidato. "Per me è una grande emozione essere qui - dice de Pascale -. Vedo qui tante persone che hanno segnato gli ultimi 20 anni della mia vita. C’è un senso profondo della sfida che abbiamo davanti. Vogliamo scrivere una pagina nuova della Regione Emilia Romagna. Ma questo non lo può fare una singola persona, ma un gruppo di persone e le loro idee".

L’esperienza del sindaco "è una cosa meravigliosa, perché rispetto all’ente Comune i cittadini hanno un’aspettativa, mentre per larga parte della politica i cittadini provano solo rabbia". Per le regionali "prima di chi votare, facciamo andare le persone a votare. Finché c’è questo, e in questo includo anche le critiche dure, siamo dentro a una dinamica. La mia è stata un’esperienza, da sindaco, di democrazia viva".

Sull’astensionismo: "Ce la metterò tutta perché la gente venga a votare. Questo balletto sul voto del governo non mi piace. Siamo stati i primi a convocarle, il 17 e 18 novembre: cambiare la data ogni giorno genera solo confusione. Non vorrei che ci fosse una strategia dietro, del ’facciamo confusione’, così la sconfitta è dimezzata".

La sanità: "Per me è il motivo per cui mi sono candidato: sulla difesa della sanità pubblica, nei prossimi cinque anni, ci giochiamo tutto. Il servizio sanitario nazionale, in Italia, oggi, è a rischio collasso, per responsabilità politiche che non possono essere attribuite tutte a questo governo. Ci sono responsabilità anche in casa nostra, perché non abbiamo messo a disposizione tutte le risorse. Detto questo, non c’è mai stato un governo come quello Meloni, che abbia dato così poca attenzione alla sanità pubblica".