De Pascale e Lattuca, dal liceo ai vertici della politica

Ravenna, 20 novembre 2024 – Michele de Pascale, nato il 20 gennaio 1985. A Cesena. Il neoeletto presidente della Regione, romagnolo doc, ha forti legami anche con nostro territorio, nel quale ha frequentato le scuole superiori, preso parte alle prime manifestazioni, iniziato a discutere di politica e conosciuto persone con le quali sta ancora condividendo parti importanti della vita. Come il sindaco Enzo Lattuca.

Il sindaco di Cesena (a sinistra) Enzo Lattuca e il presidente della Regione, Michele de Pascale (a destra)

“Ci incontrammo per la prima volta al liceo scientifico – racconta il primo cittadino cesenate – Io ero in prima, lui in quarta. Era primavera e lui stava organizzando una manifestazione contro la guerra in Iraq. La sua leadership si vedeva già allora, era riuscito a mobilitare tutta la scuola. Andai con lui, partecipando al corteo che terminò in piazza del Popolo. Fu una manifestazione che fece storia, con una gigantesca bandiera della pace che dalla terrazza dell’ufficio dell’allora sindaco Giordano Conti scendeva fino alla piazza. L’anno successivo mi candidai con lui nella lista che poi vinse le elezioni dell’istituto. Con noi c’erano anche diversi altri cesenati che sono rimasti legati al mondo della politica: Francesco Gualdi, Amando Strinati, Leonardo Biguzzi”.

Passano gli anni, de Pascale partecipa alla marcia della pace (lo testimonia una bella foto che lo vede insieme a Lattuca e a Biguzzi, con quest’ultimo che nelle ultime ore la ha rispolverata con orgoglio sulle sue pagine social) e inizia a frequentare anche la sinistra giovanile cesenate.

“Quando anche io mi iscrissi all’università a Bologna - riprende Lattuca - diventammo coinquilini. Qua si apre un mondo di storie, di aneddoti, di ricordi, belli, ma anche terribili. Parto dalla volta in cui mi dimenticai le chiavi dell’appartamento all’interno e così per risolvere la situazione lui passò da fuori, arrampicandosi su una scala. Parlavamo sempre di politica, infervorandoci sui massimi sistemi e magari sfociando dalle parole alle grida. Ricordo una volta, nel cuore della notte, in cui per poco i vicini non chiamarono la polizia... Oppure al cinema. Beh, al cinema dipende, perché lui si addormentava quasi sempre… Diciamo che se restava sveglio, anche lì dopo poco partiva il dibattito…”.

Le amicizie vere si misurano nei momenti difficili. “Perse il padre da ragazzo. Ricordo il viaggio di ritorno da Bologna, in auto, io e lui. Fu devastante. O quella volta che mi vennero a dire che Michele aveva avuto un bruttissimo incidente in auto ed era ricoverato al Bufalini. Mollai tutto e andai da lui. Sono stato il suo testimone di nozze, ma mi persi l’addio al celibato, perché ero in Parlamento al tempo dell’elezione di Napolitano a Presidente della Repubblica”.

Lattuca svolgeva le sue mansioni di deputato anche quando de Pascale divenne papà: “Allora si trattava di eleggere Mattarella, votai e partì subito per andare a dare il benvenuto al piccolo Giacomo. Con lui a volte Michele quando parla di me, mi chiama ‘lo zio Enzo’. Sorrido e ne sono contento. Come sono contento dell’amicizia che lega i nostri figli”.

Lattuca ha trascorso tutta la giornata di lunedì insieme a de Pascale; de Pascale da parte sua venne a Cesena a festeggiare la rielezione di Lattuca. “Non solo. Ricordo l’anticamera del mio primo mandato. Avevo visto il risultato delle elezioni europee, che ci vedevano appaiati al centro destra. Poi per quanto riguarda le amministrative, i numeri furono diversi e il nostro margine crebbe, ma andammo al ballottaggio. Lo chiamai. Gli dissi: ‘Mi aspettano due settimane dure, vieni a trovarmi’. Non se lo fece ripetere due volte”.

L’ultimo aneddoto è per un amico comune: “È un medico, lavora come pediatra in Spagna. Tante volte, parlando di noi, cavalcando il suo accento meridionale, ci ha chiamato ‘cugini’ aggiungendo una marea di ‘g’. Sorrido. E rilancio: partendo da Cesena, anno dopo anno, io e Michele siamo diventati fratelli”.