Regionali Emilia Romagna, risultati a Ravenna: De Pascale vince a mani basse, il Pd è un asso pigliatutto

Ravenna, 18 novembre 2024 – Pd primo partito in tutti e 18 i comuni della provincia di Ravenna, mentre nella coalizione di centrodestra a primeggiare è sempre Fratelli d’Italia. Bene i risultati delle liste civiche che sostenevano Michele de Pascale (Civici, con de Pascale presidente) ed Elena Ugolini (Rete Civica). L’unico comune dove il centrodestra è stato davvero all’altezza della sfida è stato Brisighella.

A Ravenna de Pascale ha ottenuto 34.962 voti, pari al 58%, contro i 22.666 (37%) di Ugolini (58% e 38% e spiccioli a livello provinciale): il Pd è al 44%, FdI al 21%.

Ad Alfonsine il centrosinistra ha vinto col 64% dei voti, contro il 31,84 della candidata Ugolini. Pd primo partito con 55%, civici al 4,49%; nello schieramento avversario FdI ha ottenuto il 17%, Rete Civica il 5,78%.

Bagnacavallo: il centrosinistra si è imposto 57 a 39%. Il Pd ha raccolto il 47% dei consensi; FdI il 20%, Rete Civica il 7% e Forza Italia il 5,77%. A Bagnara di Romagna, il centrosinistra vince (62 a 35%).

A Brisighella, dove l’amministrazione è di centrodestra e dove fa sentire la sua influenza la videsindaca e senatrice meloniana Marta Farolfi, il distacco tra i due schieramenti è stato di appena 193 voti (1.524 de Pascale: 51,94% e 1.331 per Ugolini, pari al 45,36%). Il Pd ha ottenuto il 38% dei voti, Fratelli d’Italia il 33% (la Lega è al 5,30%).

A Casola Valsenio il Pd primeggia col 49,18%, con Fratelli d’Italia al 30,82% (la coalizione di de Pascale ha ottenuto il 57% delle preferenze, Ugolini e soci il 40%).

Il centrosinistra vince a Castel Bolognese col 53% (44% Ugolini); Pd a quota 41%, FdI al 31% e Forza Italia al 5,63%.

Cervia è la città dove de Pascale è cresciuta, umanamente e politicamente: qui la sua coalizione ha vinto col 57% dei voti (Ugolini 39%), grazie al 41% del Pd, al 6% dei civici e al 4,34% di Avs. Centrodestra: 23% FdI, 7,64 per Forza Italia e 5,17% leghista.

A Conselice la coalizione del centrosinistra ha messo insieme il 60% dei voti (50% il Pd, bene i Civici - Con De Pascale presidente con il 5%), mentre Ugolini si è fermata al 34% (18% FdI e un sorprendente 6% per Rete Civica).

Centrosinistra vincitore anche a Cotignola (59% contro 38%). Da segnalare il primato dei dem col 48% (6% i civici); FdI 20%, Rete Civica 6,89% e Lega quasi al 5 (4,97%).

Nessun effetto alluvione a Faenza, saldamento in mano al centrosinistra: 60% contro 36,60%. Guida la truppa il Pd col 46%, poi FdI col 23%.

Percentuali bulgare a Fusignano (62% contro 34%), con Pd al 53%, FdI al 17% e Lega al 6,75%. Nessun colpo di scena nemmeno a Lugo: 53% contro 43%, col Pd al 42%, i Civici al 5,81% e Avs al 3,75%. Nello schieramento opposto FdI è al 21%, Rete Civica al 9,70 e la Lega al 5,96%.

Passiamo a Massa Lombarda: 63% e 33% le percentuali dei rispettivi schieramenti, con Pd a quota 50,84% e i Civici al 6,56%. Ugolini e soci possono contare su FdI, primo partito della coalizione col 19% e su Rete Civica con il 4,71%.

Andiamo a Riolo Terme: de Pascale ha dettato legge con il 54%, contro il 42% di Ugolini.

Russi: 54% contro 42% per il centrosinistra. Primi partiti sempre Pd e FdI (39 e 21%), con un bel risultato per i Civici per de Pascale (7,62%) e Rete Civica (9,51%, segue Forza Italia con il 5,75%).

Passiamo a Sant’Agata sul Santerno, dove de Pascale ha ottenuto il 51% dei voti, contro il 44% della sfidante.

Chiudiamo con Solarolo dove de Pascale batte Ugolini 56% a 39%.

