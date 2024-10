De Pascale e Schlein all’attacco: “Aborto, no Pro-vita nei consultori”

Bologna, 12 ottobre 2024 – Non c’è solo il campo largo nei pensieri della segretaria del Pd, Elly Schlein. Ieri, alla presentazione del suo libro in Salaborsa a Bologna ’L’imprevista’, davanti a tutto lo stato maggiore dem, non manca di attaccare Elena Ugolini, candidata del centrodestra in Emilia-Romagna.

Dopo che la preside al Salotto bolognese di Patrizia Finucci Gallo all’hotel ’Il Guercino’ ha invocato la presenza delle associazioni anti-abortiste nei consultori, è partita una valanga di attacchi dem.

“Chiaramente – sorride Schlein – sono d’accordo con Michele de Pascale”, che ha detto come nei consultori debba esserci personale qualificato, non i Pro-vita. Poi affonda: “L’unica cosa concreta che Meloni ha fatto sulla sanità pubblica, che sta tagliando, è stata far entrare gli antiabortisti nei consultori per fare pressioni sulle donne che cercano di accedere all’interruzione di gravidanza prevista dalla legge 194”.

Irene Priolo, governatrice facente funzioni ed Elly Schlein, a Bologna

Sul fronte alleanze conferma la strada (ormai) in discesa almeno in Emilia-Romagna: “Ci sta lavorando de Pascale. È un bravissimo sindaco che ha dimostrato di avere la capacità amministrativa che serve per guidare questa Regione”.

L’ottimismo, quindi, per l’asse col M5s e gli altri alleati, Italia Viva compresa (probabilmente due o tre renziani finiranno nella lista civica di de Pascale, mentre lunedì verrà presentata la lista dei Riformisti di Azione, +Europa, Socialisti e Repubblicani), c’è: “Stanno lavorando tutti per vincere”.

L’alternativa al governo Meloni resta l’obiettivo: “Non è folle, ma necessaria”, dice, cancellando quasi le fibrillazioni con il leader M5s Giuseppe Conte (che su Qn conferma l’appoggio al sindaco di Ravenna).

De Pascale conferma che l’intesa sulle alleanze in Emilia-Romagna è vicina e, questa sera, con la presidente della Regione facente funzioni Irene Priolo, a un’iniziativa elettorale, è tornato a parlare di alluvione: “A differenza dei ministri che stavano nei palazzi in giacca e cravatta a parlare, noi stiamo stati tra la gente”.

Priolo – che ha lanciato la sua corsa da capolista dem – racconta i suoi anni in Regione: “Non avrei mai pensato di iniziare la mia campagna elettorale in una situazione così difficile. Sosteniamo Michele e non accettiamo lezioni da chi mina la credibilità delle istituzioni attaccando i rappresentanti delle comunità. Prima di criticare noi, dovrebbero guardare in casa propria”.