Dibattiti, teatro e anche apericena. Sarà una giornata ad alta intensità

Una tavola rotonda, momenti di confronto, dibattiti e teatro. Sarà una giornata densa di appuntamenti quella di sabato 9 novembre. "Donne al Centro" cambia location e si sposta nella sala maggiore della biblioteca comunale Renato Fucini dove dalle 9 alle 12 si parlerà di educazione all’affettività. Data la recente apertura del consultorio giovani di Empoli, la mattinata servirà a presentare la struttura a studenti e studentesse fornendo informazioni pratiche sulle modalità di accesso. Un focus offerto da assistenti sociali, ostetriche, ginecologhe, al quale si affiancherà anche una discussione sullle mutilazioni genitali femminili. Durante la giornata si alterneranno al tavolo di discussione professioniste dei settori più disparati, un esercito di donne compatte e di associazioni da sempre impegnate sui temi dei diritti civili e delle pari opportunità. Dal Centro Aiuto donna Lilith a Soroptimist International club Valdarno Inferiore, da Algea a Cna Firenze - Area Metropolitana, da Nosotras ad Astro. Al calendario messo in piedi dal Comune di Empoli hanno aderito poi Fidapa BPW Italy, l’associazione avvocati Empoli e Valdelsa, la Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, Hugo e la Fondazione Rigel unitamente a Confcommercio e Confesercenti.

Spazio, sempre durante la mattinata di sabato, al progetto "Sos relazioni. Se mi posti ti cancello", ancora rivolto ai giovani del territorio. Dalle 17 alle 19.30, seguirà invece il Convegno ‘Oltre le differenze: costruire il futuro’ con tante ospiti pronte a condividere la propria esperienza. Tra i relatori la magistrato Luciana Piras, che avrà il compito di raccontare "Storie di donne, storie di rinascita", in rappresentanza del Centro Lilith. Antonella Ninci (nella foto), già avvocata generale Inail, interverrà sul tema "Prevenire molestie e violenze nel mondo del lavoro". "Una piaga sociale di fronte alla quale nessuno può rimanere indifferente - dichiara Ninci - Accanto al femminicidio, assistiamo ad un altro fenomeno in crescita; molestie e violenze sul luogo di lavoro. Secondo il rapporto Istat sono un milione e quattrocentomila le voci silenziose di donne che dichiarano di trovare ostilità a lavoro. E’ fondamentale sensibilizzare le giovani generazioni". Dopo l’apericena di solidarietà a cura della cooperativa Sos Luna, a sostegno di Lilith (prenotazioni allo 0571 9806210), tutti a teatro con lo spettacolo gratuito ‘Gli ultimi saranno ultimi’. Alle 21 Gaia Nanni porterà in scena la storia di Luciana, operaia che non si vede rinnovare il proprio contratto perché incinta e che decide di irrompere in fabbrica per riavere il posto di lavoro. Sarà una nottata complessa durante la quale si intrecceranno tantissimi destini, tutti al femminile.

