De Pascale e Ugolini, oggi il dibattito al Duse di Bologna: gli ultimi posti disponibili

Bologna, 14 novembre 2024 – È il giorno del dibattito decisivo tra Michele de Pascale ed Elena Ugolini. I due candidati alla presidenza della Regione – il sindaco di Ravenna per il centrosinistra, mentre la rettrice del Malpighi con un progetto civico appoggiato dal centrodestra – saranno ospiti oggi pomeriggio, alle 18, al Teatro Duse di via Cartoleria 42 per il dibattito organizzato dal Carlino ‘La tua tERra’.

Un’occasione per confrontarsi faccia a faccia sui temi caldi della campagna elettorale, a una manciata di giorno dal voto di domenica e di lunedì.

L’appuntamento è sold out da giorni, ma per chi non avesse avuto la possibilità di accaparrarsi un biglietto c’è ancora una possibilità: è necessario presentarsi all’esterno del teatro oggi pomeriggio e cercare il totem con sopra la scritta ‘Last minute’ per gli ultimi posti disponibili.

Chi si è già iscritto, invece, può consultare il proprio indirizzo di posta elettronica per rimanere aggiornato sulle modalità di accesso all’evento. Per tutte le informazioni, infine, basta consultare la sezione apposita a questo indirizzo.

Dalle sfide della sanità al tema del dissesto idrogeologico, dalle grandi opere agli altri punti salienti dei programmi elettorali, Ugolini e de Pascale si confronteranno in un duello che coinvolgerà anche un gruppo di studenti delle scuole medie e dell’Università e alcuni rappresentanti del mondo del volontariato e delle associazioni legate agli anziani, che avranno l’opportunità di porre domande ai candidati, offrendo una prospettiva concreta sui bisogni e le aspettative della comunità.

Platea e galleria del teatro Duse

Sul palco, insieme con i candidati, Agnese Pini (direttrice di Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!) e Valerio Baroncini (vicedirettore del Carlino), mentre alcuni giornalisti della nostra testata interverranno per approfondire le questioni principali, fare domande e sollecitare il dibattito.

Il confronto ‘La tua tERra’ potrà essere seguito anche in diretta streaming sul sito online del nostro giornale e sui nostri profili social, per non perdersi neanche un momento dell’ultimo faccia a faccia prima della decisiva tornata elettorale.