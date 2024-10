Effetto Liguria, si cambia: in Emilia Romagna in campo i big nazionali, Bologna crocevia della sfida

Bologna, 30 ottobre 2024 – Qualcuno in Emilia-Romagna l’ha già soprannominato “effetto Liguria”. In effetti, a distanza di un giorno dalla vittoria di Marco Bucci (e del centrodestra), nei quartieri generali dei due candidati alle prossime Regionali del 17 e 18 novembre c’è un certo fermento.

E da quello che trapela, il centrodestra galvanizzato dopo la vittoria al primo round delle Regionali punta a calare il tris dei big. Secondo i beninformati, quindi, a tirare la volata alla candidata Elena Ugolini a Bologna potrebbe arrivare la premier Giorgia Meloni, accompagnata dai vicepremier e leader dei partiti alleati Matteo Salvini (Lega) e Antonio Tajani (Forza Italia).

Verso le Regionali in Emilia Romagna. Nel riquadro, Michele de Pascale candidato del centrosinistra ed Elena Ugolini, civica appoggiata dal centrodestra

In pratica, come successo con Bucci a Genova, anche al comizio finale della preside filtra che ci sarà la riedizione (con foto) dei leader di centrodestra uniti. Un po’ come successe nel 2020, ma allora al governo c’erano i giallo-rossi, il premier era Giuseppe Conte, e la sfida in atto era tra Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni.

Stefano Bonaccini con il ’sosia’ Gene Gnocchi chiuse la campagna elettorale al Palafiera di Forlì nel 2020 Palafieria Forlì

Nulla è ancora ufficiale, anche perché c’è da gestire pure la campagna elettorale dell’Umbria e le agende della presidente del Consiglio e dei suoi vice sono certamente complicate da coordinare, ma c’è chi ha già cerchiato in rosso una data possibile: l’11 novembre.

In quel giorno era stata riprogrammata l’iniziativa nazionale dedicata ai ’Due anni di governo Meloni’, evento che avrebbe dovuto tenersi il 20 ottobre scorso, poi annullato a causa dell’alluvione.

Lucia Borgonzoni sul palco di Ravenna con i leader del centrodestra Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini

Dalla sua il centrosinistra, forte in Emilia-Romagna di un campo larghissimo che va dal Movimento 5 Stelle a Italia Viva (sebbene senza simbolo, ma presente nella lista civica di de Pascale), accenderà i riflettori proprio sullo squadrone messo in piedi da Michele de Pascale.

L’appuntamento è per il 15 novembre sotto le Due Torri con il sindaco di Ravenna assieme ai 250 candidati di tutte le liste che lo sostengono. Ma nel rush finale della campagna elettorale sono attesi anche i big della coalizione.

Il Pd schiera la leader Elly Schlein e il presidente dem Stefano Bonaccini (che ieri ha ricordato di concentrare ogni sforzo per “vincere in Emilia-Romagna e Umbria”); il M5s attende l’arrivo di Giuseppe Conte; Avs di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni.

Già confermata la presenza di Carlo Calenda a Bologna e in Emilia-Romagna (il 7, l’8 e il 9 novembre), possibile anche l’arrivo di Matteo Renzi (“ma non ci sono certezze”), sicuro l’arrivo di Enzo Maraio (Psi), mentre Riccardo Magi (+Europa) sarà a Bologna il 9 novembre.

De Pascale cercherà di essere quasi ovunque e nei prossimi giorni intensificherà gli eventi di piazza, toccando un po’ tutte le province (già certe le iniziative con Bonaccini sabato a Reggio Emilia e il 6 novembre a Parma).

Non mancherà uno spazio, da entrambi gli schieramenti, alla componente civica che tanto ha pesato nell’esperienza ligure.

Ma se il centrodestra per attrarre consensi in una roccaforte rossa come l’Emilia-Romagna ha scelto di appoggiare una candidata civica, il dem de Pascale gioca la carta della sua lista. Obiettivo: portare più gente possibile alle urne, evitando che il partito del non-voto, come in Liguria, spopoli. Politologi ed esponenti di destra e sinistra sottolineano il rischio astensione e più d’uno teme che l’alluvione possa pesare.

Da qui, lo sprint sul civismo del sindaco di Ravenna che potrebbe catalizzare, come Bucci a Genova, tanti consensi nella sua lista.