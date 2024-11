Eletti a Reggio Emilia, Pd asso pigliatutto con 4 consiglieri. Il centrodestra si consola con Aragona

Reggio Emilia, 19 novembre 2024 – Un Pd reggiano pigliatutto. Miglior partito in tutta la regione, quattro consiglieri eletti più uno di coalizione. E solo il seggio ‘della bandiera’ lasciato al centrodestra. Una giornata trionfale. La coalizione di Michele de Pascale nella nostra provincia ha oltrepassato il 62%. Un plebiscito che aumenta di conseguenza il peso che potrebbe avere nella legislatura del governatore originario di Ravenna con un asse reggiano-romagnolo inedito. Al netto del complicato algoritmo del meccanismo elettorale che potrebbe sovvertire tutto nella notte – tra calcoli e resti – i consiglieri reggiani saranno sei. Alessio Mammi, Elena Carletti (recordwoman con oltre 13mila preferenze per un risultato superlativo), Andrea Costa e Anna Fornili per dem, Paolo Burani per Avs (l’allenza Verdi-Sinistra all’interno della coalizione) e infine Alessandro Aragona di Fratelli d’Italia, unico del centrodestra.

Da sinistra Elena Carletti (recordwoman con oltre 13mila preferenze per un risultato superlativo), Andrea Costa, Anna Fornili e Alessio Mammi

Un trionfo – annunciato, ma comunque non scontato soprattutto per questi numeri da capogiro (oltre 18mila voti) – per Alessio Mammi, sempre più leader della politica reggiana e che di fatto ha una corrente tutta sua, lontano da altre logiche, acquisita grazie alla sua autorità guadagnata sul campo. Il grande favorito della vigilia per il record di preferenze ipoteca il mandato-bis da assessore. E questo vorrà dire che al suo posto entrerà in assemblea legislativa anche la prima dei non eletti della rosa reggiana, ossia Laura Arduini per un quasi en-plein. L’unico a rimanere fuori di fatto è il consigliere uscente Federico Amico, clamorosamente ultimo con distacco e che manca il ‘bis’. Lo avevamo scritto pochi giorni prima del voto, l’unico schleiniano della squadra era ‘accerchiato’ di fatto dalle aree opposte; da una parte quella di Delrio-Castagnetti – i ‘reggenti’ del Pd cittadino – che hanno spinto per la Fornili e dall’altra dagli ex lettiani che sono i grandi vincitori: grazie agli ingressi di Costa e Carletti (e se vogliamo anche dell’Arduini che – nonostante si sia professata schleiniana, è un po’ un ‘ibrido’ essendo in giunta a Rubiera con Emanuele Cavallaro, vicesegretario dem provinciale che traina l’area lettiana).

Amico tramonta, mentre ascende sempre di più la figura del segretario Massimo Gazza – che tra elezioni comunali e regionali – si conferma artefice dei campi larghissimi. E questo, proprio nella redistribuzione dei poteri interni del Pd vista anche la miglior percentuale del partito reggiano in tutta l’Emilia-Romagna, potrebbe portarlo ad essere candidato anche a ruoli di vertice in Regione (capo della segreteria o sottosegretario) che però saranno ambiti e contesi con le unghie dagli accentratori bolognesi. E sempre per i ridisegnati equilibri, il sindaco uscente di Reggio, Luca Vecchi, che alla vigilia del voto si era tirato fuori dalla disputa per facilitare la composizione della lista visto che nessuno mollava l’osso, potrebbe entrare in gioco anche lui per incarichi o magari per raccogliere l’eredità di Luca Tosiani alla segreteria regionale qualora quest’ultimo dovesse andare in giunta.

Scatta – a sorpresa, ma non troppo – il consigliere per Avs con Paolo Burani (in quota Verdi) che ‘straccia’ Cosimo Pederzoli di Sinistra Italiana nel duello interno alla coalizione di centrosinistra dove invece fa flop il progetto ’Futura’ dei progressisti +Europa, Azione, Psi e Italia Viva. Il M5s galleggia, ma non riesce a portare in casa reggiana alcun seggio. Mentre il centrodestra reggiano – che anche stavolta si è mostrato ancora una volta frammentato e senza unione di intenti – si consola con l’ottimo risultato di Alessandro Aragona di Fratelli d’Italia, che rappresenterà da solo la città all’opposizione. Non bastano invece i quasi quattromila voti raccolti insieme da Fabio Filippi e Giuseppe Pagliani (col primo che ha vinto la ‘sfida fratricida) di Forza Italia e le oltre duemila preferenze da sola di un’ottima Maura Catellani della Lega.

