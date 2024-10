Elezioni Emilia-Romagna, duello fra i candidati: faccia a faccia col Carlino

Bologna, 13 ottobre 2024 – Un faccia a faccia prima della sfida alle urne. Si avvicina l’appuntamento con le elezioni regionali del 17 e del 18 novembre e il Carlino, come già fatto durante altre tornate elettorali, offre la possibilità ai lettori di toccare con mano e valutare in prima persona le proposte e le idee politiche dei candidati alla presidenza di viale Aldo Moro: Michele de Pascale, sindaco di Ravenna in corsa con il Partito democratico, ed Elena Ugolini, rettrice delle Scuole Malpighi di Bologna, che porta avanti il suo progetto civico sostenuto dal centrodestra.

Il confronto sarà sotto le Due Torri, a Bologna, al Teatro Duse, in via Cartoleria il 14 novembre: basterà leggere il nostro quotidiano e seguire i canali online del Carlino nei prossimi giorni per sapere l’orario e come seguire l’evento e partecipare.

’La tua tERra – Elezioni regionali dell’Emilia-Romagna: il dibattito del Carlino’ è il titolo dell’iniziativa che metterà di fronte i due candidati sui temi più caldi della campagna elettorale e su quelli che, più di altri, negli ultimi mesi o anni hanno catturato l’attenzione del dibattito pubblico e degli emiliano-romagnoli: dall’alluvione, con i nodi della prevenzione del dissesto idrogeologico e dei rimborsi per chi ha subito danni, fino alla sanità, con le opinioni sui modelli regionali, dai Cau fino alla discussione sul fine vita.

Sul palco a gestire le redini della serata ci saranno Agnese Pini, direttrice di Quotidiano Nazionale, Carlino, Nazione, Giorno e Luce, insieme con Valerio Baroncini, vicedirettore del Carlino, e gli interventi dei giornalisti della nostra testata.

Non solo: alcune domande arriveranno direttamente dai cittadini, da un gruppo di studenti delle Medie e dell’università coinvolti nell’appuntamento, dal mondo dell’associazionismo legato al volontariato e agli anziani.

Il confronto, a pochi giorni dalle urne, chiuderà di fatto la campagna elettorale, prima dei comizi dell’ultima ora.

Intanto proseguono, queste settimane, i botta e risposta ‘paralleli’ nella corsa che porterà a un nuovo presidente della Regione.

Sul nostro giornale, sul sito web e sui canali social è possibile trovare tutte le notizie e gli approfondimenti, oltre che le indicazioni su come prendere parte al testa a testa tra de Pascale e Ugolini.