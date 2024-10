Elezioni Emilia Romagna, nuovo sondaggio: de Pascale ancora in testa con il 55,9%

Bologna, 16 ottobre 2024 – Nuovo sondaggio sulle prossime elezioni Regionali dell’Emilia-Romagna del 17 e 18 novembre. Michele de Pascale, candidato di centrosinistra, è avanti di 13 punti rispetto alla rivale di centrodestra Elena Ugolini.

Pd primo partito

Secondo la rilevazione di BidiMedia commissionata da Citynews e resa nota ieri sera, il sindaco di Ravenna sarebbe a quota 55,9% contro il 42,5% della preside, ex sottosegretaria del governo Monti. Dal sondaggio emerge anche il voto di lista che premierebbe il Pd primo partito, al 35,7%, con 11 punti di vantaggio su Fratelli d’Italia fermo al 24% e terzo partito Alleanza Verdi e sinistra (Avs) con il 6,7% avanti rispetto alla lista Ugolini (6,5%), alla Lega (6,1%), Forza Italia (5,6%) e M5s (5,1%). Più indietro, invece, la lista civica di de Pascale al 3,4% e i Riformisti di Azione, Socialisti e +Europa al 3%. Per Italia Viva (che alla fine sarà ‘assorbita’ nella lista civica) BidiMedia stima un 1,8%.

I candidati alla presidenza della Regione, Michele de Pascale e Elena Ugolini

Bassa affluenza e indecisi al 22%

Resta il solito interrogativo sull’astensione, con un’affluenza stimata fra il 52-58% e gli indecisi a quota 22%. Per il terzo candidato, Federico Serra, in corsa con la sinistra radicale (Rifondazione, Potere al popolo, Pci) la percentuale è dell’1,6%. Passando alle previsioni degli interpellati, il 59% vede governatore dopo il 17-18 novembre de Pascale, contro il 19% che si sbilancia su una vittoria di Ugolini. Il 21% non azzarda previsioni. Da segnalare che appena l'1% degli elettori del centrosinistra teme una vittoria della dirigente del Malpighi, mentre appena un terzo di chi vota centrodestra crede che Ugolini riuscirà a salire sullo scranno più alto di Viale Aldo Moro.

Gradimento al 52% per Bonaccini

Il sondaggio, realizzato tra l'8 e l'11 ottobre su un campione di 1.000 intervistati (1.632 i contatti totali), ha raccolto anche un gradimento positivo al 52% per l'ex governatore Stefano Bonaccini, valutato con favore anche dal 17% di elettori di centrodestra. Il sondaggio dà uno sguardo anche alle prossime Politiche, dove la forbice tra dem e meloniani si accorcerebbe con il Pd al 34% e FdI al 28,6%. La rilevazione sulle Regionali non si discosta molto dal sondaggio di YouTrend del settembre scorso, commissionato da de Pascale, dove il sindaco di Ravenna guidava con il 56,8% dei consensi e Ugolini seguiva con il 43,2% con indecisi e astenuti al 48,8%.