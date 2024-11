Elly Schlein a Forlì: “Siamo qui per far vincere de Pascale”

Forlì, 9 novembre 2024 - L’attacco di Elly Schlein all’esecutivo guidato da Giorgia Meloni “il governo più a destra della storia della Repubblica" è totale. Teatro l’incontro tenutosi al circolo Pd della Cava di Forlì a sostegno della candidatura alla presidenza della Regione Emilia Romagna di Michele de Pascale e dei candidati al consiglio regionale, Valentina Ancarani e Daniele Valbonesi.

“Siamo qui per far vincere Michele de Pascale, che è il miglior candidato che potessimo avere - afferma Schlein -, ha saputo essere in mezzo alle persone sempre, soprattutto quando c’erano dei problemi, perché lui non scappa, li affronta e così farà anche come governatore dell’Emilia Romagna”. L’attacco alla destra arrica poi sulla sanità. “Il finanziamento alla sanità pubblica è al limite del 6% del Pil, mai così basso dal 2008 - affonda Schlein -. Questo significa tagliare i servizi e virare prepotentemente verso il privato”.

Indice puntato anche contro gli interventi alla scuola. “Sono 6.000 gli insegnanti che hanno previsto in meno e 2.000 gli amministrativi - attacca - oltre a un provvedimento che riduce l’autonomia scolastica nei territori emarginati. In questo modo minano il diritto allo studio. Invece noi, in Emilia Romagna, abbiamo investito più di ogni altro nelle scuole, a partire dal nido, perché crediamo sia un servizio fondamentale”. Salario minimo, i soldi “sprecati” per i centri di accoglienza in Albania e il “futuro mancato” per tutti quei giovani che “sono costretti ad emigrare” sono gli altri argomenti portati davanti all’assemblea di oltre 400 persone accorse per ascoltarla.