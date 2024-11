Fac simile e come votare a Bologna per le elezioni in Emilia Romagna 2024

Bologna, 16 novembre 2024 – Le elezioni regionali per la Regione Emilia-Romagna si terranno domenica 17 e lunedì 18 novembre 2024. I seggi saranno aperti la domenica dalle 7 alle 23 e il lunedì dalle 7 alle 15.

Sono quattro i candidati al ruolo di presidente della giunta dell’Emilia Romagna. Nell’ordine di come compariranno sulla scheda elettorale (di colore verde) e sui manifesti, sono: Michele de Pascale, 39 anni, candidato del centrosinistra; Elena Ugolini, 65 anni, appoggiata dal centrodestra; Luca Teodori, 56 appena compiuti, sostenuto dalla lista ‘Lealtà, Coerenza, Verità’ e Federico Serra, 33 anni, candidato della lista Emilia-Romagna per la pace, l’ambiente e il lavoro.

Sono 120 i nomi nelle 11 liste presentate nella circoscrizione di Bologna a sostegno dei quattro candidati: qui tutti i loro nomi, A livello regionale, si sono candidati 547 persone.

L'elettore deve presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. La ricevuta della richiesta di Carta d'identità elettronica sarà considerata come valido documento di riconoscimento per l'esercizio di voto.

Si ricorda di verificare se la tessera elettorale ha spazi vuoti utilizzabili per la certificazione della partecipazione al voto. Nel caso tutti gli spazi fossero esauriti, occorre rinnovare la tessera richiedendola all'ufficio elettorale del comune di residenza.

Rilascio della tessera elettorale e carta identità

Per quanto riguarda il Comune di Bologna, il rilascio di tessere elettorali (duplicato/smarrimento) lo Sportello elettorale e alcuni Urp osservano orari particolari fino al 18 novembre.

Lo Sportello rilascio tessere elettorali, in piazza Liber Paradisus 10, sarà aperto:

da lunedì 11 a sabato 16 novembre: dalle 8 alle 18 (orario continuato);

domenica 17 novembre: dalle 7 alle 23 (orario continuato);

lunedì 18 novembre: dalle 7 alle 15 (orario continuato).

Gli Urp di Borgo Panigale-Reno (via Battindarno 123), Porto-Saragozza (piazza Maggiore), San Donato-San Vitale (piazza Spadolini 7) e Savena (via Arno 26) saranno aperti:

da lunedì 11 a sabato 16 novembre dalle 8 alle 18 (orario continuato);

domenica 17 novembre dalle 7 alle 23 (orario continuato);

lunedì 18 novembre dalle 7 alle 15 (orario continuato).

La tessera elettorale può essere ritirata personalmente o da altra persona munita di delega e copia del documento d’identità dell’interessato presso lo Sportello elettorale.

Per ricevere la nuova tessera è necessario esibire la precedente tessera elettorale esaurita negli spazi. In caso di tessera smarrita, per ottenere il duplicato non è necessario presentare nessuna documentazione. Il Comune si raccomanda di non attendere gli ultimi giorni per richiedere la nuova tessera al fine di evitare code ed attese agli sportelli.

Anche i vari Comuni, compreso quello di Imola, hanno predisposto aperture straordinarie per ottenere tessere elettorali e carte di identità.

Rilascio carta di identità elettronica

Sempre a Bologna, da sabato 16 a lunedì 18 novembre, gli Urp aperti per il rilascio della tessera elettorale sono a disposizione, negli stessi orari, anche per il rilascio della Cie (Carta di Identità Elettronica) ai cittadini e alle cittadine residenti privi di documento di riconoscimento a causa di furto o smarrimento e impossibilitati/e a prenotare il servizio di rinnovo della Cie nei giorni precedenti. In questi casi le persone devono presentarsi con la denuncia di furto o smarrimento unitamente a un altro documento di riconoscimento, anche se scaduto. Durante l’orario d’apertura straordinaria non saranno erogati altri servizi anagrafici.

Domenica 17 e lunedì 18 novembre, per facilitare gli spostamenti, sono sospesi i provvedimenti relativi alla Zona a Traffico Limitato. Restano però in vigore i Tdays (compresi quelli che riguardano via de’ Falegnami e Strada Maggiore), la zona U - Università e il divieto di accesso a piazza San Francesco.

Per quanto attiene la modalità di voto, ciascun elettore può:

votare solo per una candidata o candidato alla carica di presidente della Giunta regionale tracciando un segno sul relativo rettangolo;

alla carica di presidente della Giunta regionale tracciando un segno sul relativo rettangolo; votare una candidata o candidato alla carica di presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste collegate , tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;

, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste; votare disgiuntamente per una candidata o candidato alla carica di presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle altre liste non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;

per una candidata o candidato alla carica di presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle altre liste non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste; votare a favore solo di una lista tracciando un segno sul contrassegno; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore della candidata o candidato presidente della Giunta regionale a essa collegato.

L'elettore può esprimere nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza per una candidata o candidato a consigliere regionale, scrivendo il cognome (o il cognome e nome) della candidata/o o dei due candidati compresi nella stessa lista.

Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.