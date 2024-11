Fac simile della scheda elettorale in Emilia Romagna: le simulazioni di voto provincia per provincia

Bologna, 16 novembre 2024 – Il voto è sempre più vicino. Domenica 17 novembre dalle 7 alle 23 e lunedì 18 novembre dalle 7 alle 15, torneranno alle urne 3,6 milioni di elettori in Emilia Romagna per eleggere il presidente di regione e i 50 consiglieri dell’assemblea legislativa.

Le informazioni da sapere per le elezioni del presidente dell'Emilia Romagna e del consiglio regionale

Sono quattro i candidati alla presidenza per la regione Emilia Romagna, ruolo precedentemente svolto da Stefano Bonaccini. Partiamo da Michele de Pascale del centro sinistra, ha 39 anni ed è l’attuale sindaco di Ravenna. Dalla sua parte ha cinque liste: Partito Democrato, Alleanza Verdi e Sinistra, Emilia Romagna Futura, Movimento 5 Stelle e la sua lista civica. Abbiamo poi Elena Ugolini, di 65 anni, appoggiata dal centro destra con quattro schieramenti: la sua lista civica, Forza Italia, Fratelli d’Italia e la Lega. In corsa poi troviamo Federico Serra con il partito Emilia-Romagna per la pace, l’ambiente e il lavoro promosso da Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e Pci e infine Luca Teodori con la sua lista Lealtà, coerenza, verità.

Sono 11 le liste presentate a sostegno dei quattro candidati e 574 i nomi dei candidati a uno dei 50 posti del consiglio regionale. Qui l’elenco completo diviso per circoscrizioni.

Il 48,6% è composto da donne mentre il 51,4% da uomini con un’età media di 50,6 anni (49,7 anni per le donne e 51,4 per gli uomini).

Tra i candidati la fascia d’età maggiormente rappresentata è quella che va dai 45 ai 59 anni (125 donne e 112 uomini). La più giovane ha 19 anni e il meno giovane 77.

Occorre presentarsi al seggio con la tessera elettorale e un documento d’identità valido. Bisogna controllare però che abbia degli spazi vuoti per la certificazione della partecipazione al voto. Nel caso tutti gli spazi fossero esauriti, occorre rinnovare la tessera richiedendola all'ufficio elettorale del comune di residenza.

Le modalità per esprimere il voto sono quattro:

votare solo per la candidata o il candidato alla carica di presidente tracciando una X sul rettangolo che riporta il suo nome.

per la o il alla carica di presidente tracciando una X sul rettangolo che riporta il suo nome. votare una candidata o candidato alla carica di presidente, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e anche per una delle liste collegate , tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.

alla carica di presidente, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e anche per delle , tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. voto disgiunto : ossia votare per una candidata o candidato alla carica di presidente (tracciando un segno sul relativo rettangolo) e per una delle altre liste collegate a un altro candidato o candidata (tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste).

: ossia per una o alla carica di presidente (tracciando un segno sul relativo rettangolo) e per una delle altre (tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste). votare a favore solo di una lista tracciando un segno sul contrassegno: in tale caso il voto si intende espresso anche a favore della candidata o candidato presidente a essa collegato.

Si ricorda che se si vuole esprimere la doppia preferenza, bisogna prestare attenzione alle differenze di genere. Infatti se i candidati scelti sono due devono essere, oltre che della stessa lista, di sesso diverso altrimenti la seconda preferenza verrà annullata.

Il fac simile della scheda elettorale nella circoscrizione di Bologna per le elezioni regionali 2024

Quattro candidat i al ruolo di presidente e 120 i nomi per il consiglio regionale a Bologna. Qui tutti i loro nomi.

Inoltre il Comune di Bologna ha predisposto il rilascio di tessere elettorali (duplicato/smarrimento) con aperture straordinarie dello sportello elettorale e alcuni Urp fino al 18 novembre.

Il fac simile della scheda per le elezioni regionali nella circoscrizione di Modena

Sono 141mila e 524 i cittadini modenesi chiamati alle urne. Inoltre saranno 87 i candidati a uno dei 50 posti del consiglio regionale. Qui tutti i nomi.

Il Comune ha previsto aperture straordinarie per il rilascio, senza appuntamento, di tessere elettorali o di carte d’identità. Tutte le informazioni si possono trovare qui, sul sito del comune di Modena.

Il fac simile della scheda nella circoscrizione di Ferrara per le elezioni regionali

Saranno 282.939 i ferraresi che domenica e lunedì potranno votare per il presidente di regione. I candidati in lizza per i 50 posti, sono 43 e tutti i nomi per la provincia sono consultabili qui. Per qualsiasi informazione aggiuntiva o sugli orari straordinari degli uffici elettorali, consultare la pagina del Comune di Ferrara.

Gli elettori a Reggio Emilia saranno 420.425 e potranno esprimere la loro preferenza tra 65 nomi in provincia per i 50 posti al consiglio regionale, tutti i nomi qui. Nella scorsa tornata elettorale regionale vennero eletti 7 consiglieri. Per maggiori informazioni consultare il sito del Comune di Reggio Emilia.

Nel 2020, tra Forlì e Cesena vennero eletti 3 consiglieri, ora sono 55 i candidati in lizza per i 50 posti. Nella circoscrizione, gli elettori totali sono 317.036, i nomi sono consultabili in questa pagina.

Per maggiori informazioni sulle aperture straordinarie dell'Ufficio Elettorale per il rilascio delle tessere elettorali, si possono consultare le pagine web del Comune di Forlì e di quello di Cesena.

Il fac simile della scheda di Parma per elezioni regionali dell'Emilia Romagna

Sono 54 i candidati per il posto al consiglio comunale, di cui 23 donne e 31 uomini (vedi qui la lista completa). Gli elettori a Parma infatti, voteranno come nel resto della regione, sia per il Presidente dell’Emilia Romagna ma anche per i consiglieri (in tutto saranno 50). Per avere maggiori informazioni, anche sull’orario dell’ufficio rilascio tessere elettorali e per le aperture straordinarie, consultare il sito del Comune di Parma.

Nella provincia di Ravenna, sono chiamati a votare 308mila elettori. Insieme al presidente della Regione, si assegneranno anche i membri dell’Assemblea legislativa. I posti in totale sono 50 e i candidati nella provincia sono 40. Per l’occasione sono previste aperture straordinarie per il rilascio di duplicati delle tessera elettorali o carte d’identità consultabili sul sito del Comune.

Tra i riminesi e le riminesi saranno 285.980 le persone chiamate a votare. Inoltre, nella passata tornata elettorale regionale, nel 2020, a Rimini vennero eletti 3 consiglieri. Ora sono 55 i candidati suddivisi nelle 11 liste (qui l’elenco completo). Per le votazioni, gli uffici che rilasciano carte d’identità e tessere elettorali seguiranno degli orari speciali. Per consultarli, vedere sul sito del Comune di Rimini.

Il fac simile della scheda di Piacenza per elezioni regionali dell'Emilia Romagna

Anche a Piacenza le urne saranno aperte domenica 17 novembre dalle 7 alle 23 e lunedì 18 dalle 7 alle 15. Per le informazioni riguardanti le aperture straordinarie per il rilascio di tessere elettori e carte d’identità, consultare il sito del Comune.