Forlì e Cesena, 18 novembre 2024 – Lo spoglio delle schede per le elezioni regionali rivela chi è il prossimo presidente dell’Emilia Romagna. E l’analisi dei dati in provincia di Forlì e Cesena rivela come è l’andamento dei partiti e delle liste che si sono presentate a sostegno dei quattro candidati. Qui sotto potete seguire il dato provinciale o cercare quello dei singoli comuni.

Elezioni Emilia Romagna, i dati dei voti in diretta a Forlì Cesena

Lo spoglio in tempo reale