Gian Carlo Muzzarelli: “Volevano farmi sparire, ma è stato tutto inutile”

Modena, 20 novembre 2024 – “In questi cinque mesi hanno fatto di tutto per far sparire Muzza. Ma Muzza è qui, non è sparito e non sparirà. E’ parte di questa comunità”.

E la comunità, quella a cui l’ex sindaco Gian Carlo Muzzarelli si è rivolto per ottenere il consenso che lo ha portato ancora una volta in Regione, gli ha dato fiducia, ha creduto in lui e lo ha votato in massa. Forte delle 13.522 preferenze ottenute è arrivato quarto in regione e ha dimostrato di essere ancora più forte di prima. E di poter diventare quindi una vera e propria spina nel fianco dei passati, presenti e futuri ’nemici’ (politici e non solo).

Gian Carlo Muzzarelli, ex sindaco di Modena

Muzzarelli, lei conosce personalmente il neo presidente de Pascale?

“Assolutamente sì. Michele de Pascale per me è sempre stato un punto di riferimento. Per anni, da sindaci, abbiamo collaborato e lavorato per i nostri territori ed ora ci ritroveremo in viale Aldo Moro. E di questo sono molto felice”.

Secondo lei cosa ha determinato questo record di consensi?

“Premesso che sono molto felice di aver contribuito nel mio piccolo al successo di questa alleanza a traino Pd, io credo che gli elettori abbiano voluto, questa volta più di altre, premiare il buon governo del territorio. Lo hanno fatto con me, ma non solo”.

Quindi è ciò che ha fatto da sindaco ad aver convinto i modenesi a votarla?

“Credo di sì. Quello e sicuramente anche lo stretto legame che ho sempre avuto con questo territorio, tutto il territorio. E la coerenza che ho dimostrato”.

La coerenza e il fatto di non avere filtri ( o peli sulla lingua) possono essere, in politica, armi a doppio taglio. E ci si fa tanti nemici.

“Dare la propria parola, metterci la faccia e mantenere quello che si è promesso paga sempre. Questo è certo. La trasparenza non è mai negativa. Ma certo a qualcuno può dare fastidio. Pazienza”.

Ora che è finita ci racconti come ha vissuto questa campagna elettorale.

“In questi cinque mesi mi sono sentito abbandonato da una parte del Partito Democratico modenese, quella parte che per mesi ha cercato di farmi sparire. Ma io sono qui, presente e molto ’carico’. Sono forte del consenso della comunità che ha creduto in me nonostante tutto e mi ha dato fiducia e anche dell’appoggio di una parte del Pd, quello cittadino”.

E’ arrabbiato con qualcuno?

“No. Ma credo sia opportuno aprire una fase congressuale del Pd per ragionare sul futuro del partito stesso che deve tornare ad essere plurale, aperto e inclusivo. Dobbiamo guardare avanti per costruire una nuova fase”.

Lei sostiene che i modenesi hanno preso atto della sua storia e l’hanno sostenuta mentre una parte del partito no. Questo significa quindi che il consenso popolare vince sulle strategie politiche?

“Io dico che i cittadini sanno capire le persone e per loro la parola e la lealtà sono fondamentali”.

Lei non ha mai nascosto che le piacerebbe molto occuparsi, in Regione, di sanità. Ma la strada verso l’assessorato sembra sbarrata. O no?

“Non lo so, deciderà il presidente de Pascale. Io so che posso essere utile alla sanità anche da semplice consigliere. Alessandra mi ha insegnato che bisogna vivere appieno la vita, qualunque cosa la vita ti offra”.

Ci racconti alcune delle sue priorità.

“Sanità in primis: bisogna lavorare tanto per migliorare la situazione. E poi c’è anche la mobilità, c’è il lavoro che per molte famiglie è una vera e propria preoccupazione”.

Quindi la vedremo meno a Modena?

“A qualcuno piacerebbe. Ma no, mi dispiace. Io continuerò a vivere a Modena perché mia figlia Emma vuole così. Continuerò a frequentare la città, a parlare con i modenesi e soprattutto ad ascoltare tutti, come ho sempre fatto. La mia porta è aperta. E da qui non me ne vado”.